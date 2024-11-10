「猛毒3」北美票房3連冠 衝入今年全球票房十強

「猛毒最終章：最後一舞」贏得北美周末票房三連冠，並衝入2024年全球票房十強。(美聯社)

漫威 旗下「猛毒最終章：最後一舞」（Venom：The Last Dance）贏得北美周末票房三連冠，並衝入2024年全球票房十強。

「猛毒最終章：最後一舞」贏得北美周末票房三連冠，並衝入2024年全球票房十強。 （圖／索尼提供）

據票房統計網站BoxOfficeMojo11月10日的電影市場數據，29部影片北美周末票房（11月8日至10日）報收約6777萬美元，較前一周末小幅下降。

儘管隨著放映影院開始減少，科幻驚悚動作片「猛毒3」周末票房環比下跌37.4%，但仍以約1623萬美元第三度贏得北美周末票房冠軍，成為2024年第5個北美周末票房三連冠。自10月25日首映至今，這部漫威「另類超級英雄」電影北美票房終於破億，達1.15億美元；全球票房增至約3.94億美元，超越動作冒險片「龍捲風 暴」（Twisters）升至2024年全球票房榜第10名。

「史上最棒的聖誕慶典」北美票房第二名。(取材自IMDb)

11月8日亮相的兩部新片「史上最棒的聖誕慶典」（暫譯，The Best Christmas Pageant Ever）和「異教徒」（Heretic）緊隨其後，在最新一期北美周末票房排行榜上以微小差距分享亞軍和季軍席位。

奇幻懸疑喜劇片「史上最棒的聖誕慶典」以約1110萬美元首映周末票房摘得亞軍，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.4、MTC評分59、爛番茄新鮮度89%（37評），CinemaScore打分為A。

「異教徒」北美票房第三名。(美聯社)

驚悚恐怖片「異教徒」以約1102萬美元首映周末票房位列季軍，開畫反響為IMDb評分7.3、MTC評分72、爛番茄新鮮度93%（187評），CinemaScore打分為C＋。

在新片衝擊下，夢工廠「荒野機器人」（The Wild Robot）以約665萬美元周末票房從上期榜單亞軍降至本輪排名第4位，這部科幻冒險動畫片北美票房現約1.31億美元、總票房約2.92億美元。

懸疑驚悚恐怖片「微笑2」（Smile2）則以約500萬美元周末票房從上期榜單季軍退居本輪排名第5位，北美票房現約6054萬美元、總票房約1.24億美元。

本輪北美周末票房十強唯一排名回升的是喜劇愛情劇情片「阿諾拉」（Anora）。雖仍為十強中放映影院量最少的一部，但隨著放映影院從三位數增至四位數，這部第77屆坎城影展 主競賽單元金棕櫚獎獲獎影片此番周末票房環比上漲36%，以約246萬美元從上期榜單第11名升至本輪排名第7位，迄今北美票房約722萬美元、總票房約1248萬美元。 ）