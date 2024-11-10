天涼可以拿出大衣了 小心3款式穿起來老態

天氣轉涼，如何挑選適合的大衣很重要。（取材自unsplash.com＠Artem Maltsev）

天氣逐漸轉涼下，許多人會開始穿上大衣保暖。然而代表成熟穩重的各式大衣，若是搭配的不當，卻有讓自己顯老的風險在。日本網站「サンキュ！」近來就分析在挑選大衣時，該怎麼避免顯老的穿搭 。

1.避免過時款式

大衣是秋季的常見服裝，長年以來都頗受歡迎。很多人從年輕時，就開始穿大衣保暖，因此特別需要注意，當初買的那些大衣，現在是否適合現在的身材。

建議避免版型過短的款式，而選擇更具現代感的長版風衣。並挑選寬鬆尺寸，以便能搭配不同內搭，增加穿搭樂趣。

2.避免運動風羽絨外套

羽絨外套輕便且保暖，受到各年齡層的喜愛。但如果挑不好，可能會顯得過時，或者因為顏色不合，難以搭配其他單品。

建議避免過度束腰的設計，如果不擅長休閒風格，建議選擇柔和的色調。好好選擇能讓羽絨外套，日常搭配起來會更輕鬆。

3.避免太過年輕款的粗呢大衣

粗呢大衣給人傳統的印象，適合許多年齡層，且用料紮實，相當耐穿。但若選的顏色或款式太過年輕，可能就會顯得刻意要裝嫩，結果適得其反。

建議到了40多歲之後重新挑選，可以搭配黑白等基本色調，展現成熟的風格，以及挑選長版而非短版，讓縱向線條更為俐落。