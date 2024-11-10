我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：米勒將出任川普白宮主管政策的副幕僚長

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

天涼可以拿出大衣了 小心3款式穿起來老態

世界新聞網／輯
天氣轉涼，如何挑選適合的大衣很重要。（取材自unsplash.com＠Artem Maltsev）
天氣轉涼，如何挑選適合的大衣很重要。（取材自unsplash.com＠Artem Maltsev）

天氣逐漸轉涼下，許多人會開始穿上大衣保暖。然而代表成熟穩重的各式大衣，若是搭配的不當，卻有讓自己顯老的風險在。日本網站「サンキュ！」近來就分析在挑選大衣時，該怎麼避免顯老的穿搭

1.避免過時款式

大衣是秋季的常見服裝，長年以來都頗受歡迎。很多人從年輕時，就開始穿大衣保暖，因此特別需要注意，當初買的那些大衣，現在是否適合現在的身材。

建議避免版型過短的款式，而選擇更具現代感的長版風衣。並挑選寬鬆尺寸，以便能搭配不同內搭，增加穿搭樂趣。

2.避免運動風羽絨外套

羽絨外套輕便且保暖，受到各年齡層的喜愛。但如果挑不好，可能會顯得過時，或者因為顏色不合，難以搭配其他單品。

建議避免過度束腰的設計，如果不擅長休閒風格，建議選擇柔和的色調。好好選擇能讓羽絨外套，日常搭配起來會更輕鬆。

3.避免太過年輕款的粗呢大衣

粗呢大衣給人傳統的印象，適合許多年齡層，且用料紮實，相當耐穿。但若選的顏色或款式太過年輕，可能就會顯得刻意要裝嫩，結果適得其反。

建議到了40多歲之後重新挑選，可以搭配黑白等基本色調，展現成熟的風格，以及挑選長版而非短版，讓縱向線條更為俐落。

穿搭

上一則

「猛毒3」北美票房3連冠 衝入今年全球票房十強

下一則

神似周杰倫 爆火的「粥餅倫」不帶貨 依然每日出攤烙餅

延伸閱讀

熱門色更別輕忽搭配 穿這三種顏色衣物當心「看起來顯老」

熱門色更別輕忽搭配 穿這三種顏色衣物當心「看起來顯老」
三種常見秋季穿搭 當心看起來比實際顯老

三種常見秋季穿搭 當心看起來比實際顯老
浪漫迷人又負擔得起 全美十大聖誕度假城市

浪漫迷人又負擔得起 全美十大聖誕度假城市
感恩節晚餐甜點好選擇 好市多南瓜起司蛋糕回來了

感恩節晚餐甜點好選擇 好市多南瓜起司蛋糕回來了

熱門新聞

花椰菜用微波加入，比水煮更方便還能保留營養。（取材自unsplash.com＠Reinaldo）

水煮容易營養流失 花椰菜這樣加熱「更方便美味」

2024-11-07 21:20
三大生肖運勢越來越好，事業順利。（取材自pexels.com@Buro Millennial）

3生肖年底前有橫財 屬龍意外晉升 他得親友支持幫助

2024-11-09 23:55
克里斯伊凡在「美國隊長」中展露壯碩體格。（取材自IMDb）

「美國隊長」爆斷崖式崩壞？高顏值全球愛 現在變阿宅

2024-11-07 00:30
曾在麥當勞擔任廚師的男子在網路上解密為什麼麥當勞不全天候販售薯餅和早餐。(路透)

麥當勞的早餐和薯餅為什麼不全天候供應？前員工解密

2024-11-06 20:05
四生肖下月運勢好。（取材自pexels.com@Helena Lopes）

4生肖11月從容迎好運 屬鼠低調抓住投資好運、他靠朋友得財富

2024-11-04 22:50
四星座低調不張揚默默賺大錢。（取材自pexels.com@Moose Photos）

4星座低調致富 金牛淡定賺大錢、他為家人拚搏

2024-11-08 22:40

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使

質詢3大校長一戰成名 川普找她擔任駐聯合國大使