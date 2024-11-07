擁高品質生活和就業市場成長 這五城市未來房價穩定

房地產專家指出五個房市穩定的城市。房屋示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@ Jonathan Borba）

房市變動大，Redfin指出，今年9月的房價 和去年相比上漲了3.9%，交易量下降4.8%，而房貸利率也下降，各項數據都是波動的；很多人希望在數據相對穩定的區域購屋，專家說包括德州奧斯汀（Austin）等五個城市都是未來幾年房市相對穩定的地方。

Go Banking Rates報導，這五個城市除了奧斯汀，分別為北卡羅萊納州的羅里（Raleigh）、愛達荷州的博伊西（Boise）、科羅拉多州的丹佛（Denver）和田納西州的納什維爾（Nashville）。

1. 羅里

Michigan Houses For Cash的創辦人阿吉納加（Sergio Aguinaga）說，羅里有成長的就業 市場和整體的高生活品質，房價在未來幾年都會維持穩定，和其他大城市相比，羅里的房價相對親民，中位數為41萬，而全國平均中位數為41萬2300元。

2. 奧斯汀

奧斯汀的房價中位數為55萬3千元，雖然看起來嚇人，但和去年同期相比只有增加2%。房地產 開發商LI Houses Wanted創辦人洛皮佩羅（Peter Lopipero）說，奧斯汀是全國最具活力的房地產市場之一，這座城市的成長主要由科技業推動的，特斯拉、甲骨文和Google等公司都在那裡設立主要業務，這帶來更多商機和更大的房地產需求，但隨著人們開始安頓下來，房地產市場可能會穩定下來。

3. 博伊西

博伊西近年來發展迅速，一部分原因是其他地區如加州或華盛頓州的生活成本較高。洛皮佩羅說，雖然博伊西的房價快速上漲，但和其他大都會區相比仍算便宜，長遠來看這有助於維持其房地產市場的穩定。

4. 丹佛

阿吉納加認為，丹佛有強勁的經濟成長及穩定的遷入人數，有助於維持房地產需求並防止市場出現重大波動，丹佛不斷擴大的就業市場和普遍高品質的生活是房市穩定的關鍵原因。丹佛的房價中位數為57萬元，和去年同期相比僅上漲0.9%。

5. 納什維爾

報導指出，納什維爾的房價中位數為45萬元，比去年下降1.2%，但房市被認為仍有競爭力，也有很多成長空間。洛皮佩羅說，納什維爾持續快速成長，人口和就業機會都在增長，對基礎建設的投資和商業發展都讓房價在未來可以維持穩定。