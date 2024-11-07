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感恩節晚餐甜點好選擇 好市多南瓜起司蛋糕回來了

世界新聞網／輯
好市多最近上架人氣超高的南瓜起司蛋糕。(翻攝Instagram@costcobuys、TikTok@costcohotfinds)
好市多最近上架人氣超高的南瓜起司蛋糕。(翻攝Instagram@costcobuys、TikTok@costcohotfinds)

南瓜派是最能代表秋天和感恩節的甜點，好市多Costco）繼南瓜派之後，每年11月都讓顧客引頸期待的南瓜起司蛋糕也上市了，讓死忠顧客在社群網路表示等了一年終於等到，直呼隔天就要立刻去好市多買一個回家吃。

Eat This Not That報導，好市多先前開賣備受期待的南瓜派和南瓜沙菠蘿瑪芬蛋糕，現在人氣超高的南瓜起司蛋糕也回來了。

陸續有網友在社群平台貼出自己買到南瓜起司蛋糕的照片或影片，南瓜起司蛋糕通常在11月初上架，但有一位網友今年9月就買到了。

好市多粉絲帳號「@costcobuys」貼出南瓜起司蛋糕的影片，並寫道「好市多烘焙區開賣南瓜起司蛋糕了，我超愛的！」

@costcobuys

🤩 Costco brought back their Pumpkin Cheesecake at the bakery and I’m ALL about it! 🤤 This includes a sweet graham crust with a rich, delicious pumpkin flavor! The spiced sour cream topper is AMAZING! 😋 ($19.99) #costco #cheesecake #holidaydessert

♬ original sound - CostcoBuys

網友表示，這款南瓜起司蛋糕外表是香甜消化餅派皮，內裡是濃厚的南瓜起司蛋糕，上層是撒了香料的酸奶油，若你想在感恩節晚餐或是接下來的假日當甜點招待一群客人，這款蛋糕分量絕對足夠，因為它將近五磅重，售價為19.99元，不過價錢和數量可能會隨地點而有不同。

有網友說，這是她最愛的好市多蛋糕，也有網友說這款蛋糕的CP值絕對超過19.99元，因為口味和品質都很好，還有人說她明天就要衝去買。

@costcohotfinds

Pumpkin Cheesecake at Costco!

♬ original sound - CostcoHotFinds

除了南瓜起司蛋糕，好市多近期也上架迷你蔓越莓柳橙義式脆餅（mini cranberry orange bisconie），這款商品售價7.99元，一盒12個，上面還撒了糖粒，絕對能滿足甜食愛好者的味蕾。

Mini Cranberry Orange Bisconie are back!
byu/clarinetfutbol inCostco

好市多 Costco

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