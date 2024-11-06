四血型最依賴什麼？ 他深陷「知識泥沼」凡事都要查到底

每個血型有各自容易依賴的人事物。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

每個人都有自己個個性、喜好，在忙碌的生活中，也得依靠一些東西，才更有動力走得下去。日本網站「占TV」近來就分析四種血型 的人，各自容易依賴什麼人或事物。

A型

謙虛、總需願意配合大家的A型，無論工作還是個人私生活，都很重視和諧。這樣的A型，最容易依賴「人際關係」。他們對他人的言行相當敏感，經常顧慮別人在想什麼會如何看待自己等等，並因此努力滿足他人的期待。結果養成優先考慮他人的個性，難以擺脫人際關係。

B型

B型個性充滿好奇心，雖然表面上似乎不容易沉迷在單一事物，但其實容易沉浸在「自己的世界」中。例如，若是迷上了粉紅色，就會將整個房間布置成粉紅色。儘管B型容易膩，但他們會在不斷更換喜愛事物的過程中，享受只有自己的世界。

O型

性格大方、但比較愛吃的O型，常常會遇上減肥的困擾。因此他們相當依賴「健身」。他們容易有「想要再瘦一點」、「想讓身材更吸引人」的想法。由於健身後的成效顯而易見，更會讓O型有動力持續投入各種訓練或飲食控制，因此永遠都有還想達成的健身目標。

AB型

個性理性的AB型不太依賴具體的人或物。不過，他們倒是會容易依賴「知識」。當遇到不了解的事物時，AB型會擔心遭到取笑，因此會在網上搜尋各種資訊，並且隨時拿出手機查關鍵字。漸漸地，再怎麼小的事情，他們都要想辦法追究到底，反深陷知識的泥淖中。