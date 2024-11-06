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麥當勞的早餐和薯餅為什麼不全天候供應？前員工解密

世界新聞網／輯
曾在麥當勞擔任廚師的男子在網路上解密為什麼麥當勞不全天候販售薯餅和早餐。(路透)
曾在麥當勞擔任廚師的男子在網路上解密為什麼麥當勞不全天候販售薯餅和早餐。(路透)

麥當勞的早餐和薯餅受到很多人喜愛，常有死忠顧客希望能全天候供應。曾在麥當勞擔任廚師的哈拉斯（Mike Haracz）揭密麥當勞一直不整天供應早餐和薯餅的原因，原來只是「讓每件事的運作盡可能最簡單」。

每日郵報（Daily Mail）報導，住在伊利諾州的哈拉斯2019年從麥當勞離職後，不時在TikTok上分享過去工作的所見所聞和公開麥當勞運作的方式，他在近日的一支影片解釋麥當勞為什麼沒有全天候供應早餐和薯餅。

哈拉斯說，麥當勞曾經有一陣子整天都有賣早餐，但後來他們發現這需要很多額外的訓練和人力，造成很大困難，所以後來取消。

至於薯餅則是因為油炸設備。哈拉斯說，麥當勞的薯條和薯餅共用油炸機，但根據麥當勞的「黃金標準」，兩者需要的油溫不同，所以不能一起炸，另外薯條和薯餅炸好後都要放在保溫燈下，若同時供應，兩項產品分開放就需要兩倍位置，成本變高，也會壓縮其他設備的空間。

@chefmikeharacz

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♬ original sound - Chef Mike Haracz

哈拉斯說，麥當勞不會給客人想要的，他們只想讓所有事情的運作盡可能最簡單，因為他們知道即便如此客人還是會上門，點他們有供應的產品。

網友紛紛在哈拉斯的影片下留言，說自己真的很懷念整天都能買到的早餐，他只會為了買早餐去麥當勞，也有人說麥當勞全天候供應早餐時他是常客，但停止整天供應後他只去過兩次。

麥當勞2020年時曾在社群媒體回應取消全天候供應早餐的理由，表示最初是為了簡化廚房運作的流程而取消，他們因此製餐速度變快，服務也更精準，公司會再研議恢復全天候早餐的可能性。

麥當勞

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