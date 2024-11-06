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靠投資這三檔ETF 軟體工程師28歲就退休

世界新聞網／輯
一名投資者在網路上表示，他靠投資ETF，28歲就退休。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）
一名投資者在網路上表示，他靠投資ETF，28歲就退休。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

一名網友在網路上表示，他靠投資成功在28歲就退休，現在以股利生活之外也繼續投資，一點也不後悔；這名網友公開他的投資方法，他偏好被動型ETF，投資組合只有三檔ETF。

Benzinga報導，有網友先前在Reddit的股利版詢問是否有人靠股利收入過活，貼文獲得踴躍回覆，許多投資者分享自己的成功故事，其中一人說自己靠股利，今年28歲就退休了。

這名投資者說，他21歲時進入IT產業擔任軟體開發工程師，起初他的薪水很低也過得不快樂，因此他著手擬定退休計畫。他計算股息殖利率（dividend yield），估計自己再過七年就能退休，他在入職不到四個月時對老闆說自己再七年就要退休，被對方嘲笑。

這名投資者說，接下來的七年他持續工作及將收入投入股市，七年後他真的向老闆遞辭呈，雖然當時他獲得一份超過20萬薪酬的工作，但他堅決選擇退休，完全不後悔。

這名網友說，他在投資過程也犯過很多錯，追求高收益ETF是代價最慘重的錯，導致他資產淨值和股利都變少，害怕賣出和只專注在成長型股票也是他這些年犯過的錯之一。

如今這名投資者將收入八成用於生活，另外兩成再投資到股市中。他說他的投資組合避免主動型基金，只有每個月配息的ETF，他一開始也是著眼於主動型ETF和基金，但他發現若股利減少後很難恢復，這對想要長期持有來說不適合，他想選的ETF是穩定、能持續配息的。

以下是該名投資者所持有的三檔ETF：

1. Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

這是這名投資者主要的投資標的，該指數包含的標的是殖利率很高的股票，最少連續十年的殖利率為正成長，奧馳亞（Altria）、威訊通訊（Verizon）、輝瑞（Pfizer）等企業是前幾名的持股。該檔ETF殖利率超過4.5%，過去一年增加超過18%。

2. The Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

該基金追蹤納斯達克100指數，殖利率約5.7%、月配息，這檔ETF持股包含蘋果、輝達、微軟等科技公司，還有特斯拉、亞馬遜等企業，因此能藉由股市上漲增加投資人的資本。

3. VictoryShares Dividend Accelerator ETF

若投資人想買的是股息成長型股票，這檔ETF是理想選擇。該基金追蹤的指數為Nasdaq Victory Dividend Accelerator Index，持股包括富蘭克林資源公司（Franklin Resources）、金百利克拉克（Kimberly-Clark）、必治妥施貴寶（Bristol-Myers Squibb）等。

投資 退休

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