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川普拿下賓州後宣布勝選 自稱選後將幫助美國「癒合」

中國股市蹭川普 「川大智勝」拉漲停 賀錦麗迷因股大跌

編譯葉亭均／綜合外電
中國一檔諧音與川普勝選相近的迷因股「川大智勝」股價衝上漲停板。(路透)
中國一檔諧音與川普勝選相近的迷因股「川大智勝」股價衝上漲停板。(路透)

川普美國大選確定勝選，「迷因股」投資人也嗨翻，諧音梗發揮十足效應，中國股市一檔名為「川大智勝」的軟體股在北京時間6日衝上漲停，至於跟賀錦麗（中國譯為哈里斯）諧音相近的公司「哈爾斯」股價則暴跌。

中國四川軟體公司「川大智勝」，在中文的諧音梗聽起來類似川普大大勝利，這檔股票6日股價大漲10%，報每股23.42元人民幣，開盤之後一路拉高，達到深圳證券交易所的漲停板，過去三個月來，累計暴漲幅度高達121%。

這檔「川大智勝」股票在2016年美國大選時，也曾迷因般大漲一波。當時川普擊敗希拉蕊·柯林頓，隔日川大智勝股價大漲6%。

相對地，浙江哈爾斯真空器皿公司則因「哈爾斯」之名與賀錦麗在中國譯名「哈里斯」相近，英文諧音更是鄉近，今天股價重挫一度重挫8.1%，收盤跌幅為7.4%，報每股8.98元人民幣。

Global X ETFs投資策略師Billy Leung表示：「隨著川普可望勝選，這些是冒險一波的操作。」「雖然他們值得觀察，但實際焦點應該放在科技、金融等股票，這些準備較為持續受惠於與川普政府有關的政策轉移。」

中國投資人以大玩諧音梗的投機炒作聞名。美中之間的地緣政治緊張局勢激起了投資人對美國大選投票的關注。

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