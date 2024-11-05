我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰國小河馬「彈跳豬」大啖水果拼盤 預測川普勝選

波音員工投票同意加薪38%新合約方案 宣告結束罷工

泰國小河馬「彈跳豬」大啖水果拼盤 預測川普勝選

中央社／曼谷5日電
泰國明星侏儒河馬寶寶「彈跳豬」。（歐新社）
泰國明星侏儒河馬寶寶「彈跳豬」。（歐新社）

美國總統大選民調顯示選情陷入膠著，就在美國民眾動身投票之際，泰國明星侏儒河馬寶寶「彈跳豬」（Moo Deng）預測共和黨籍前總統川普將再度入主白宮。

法新社報導，泰國綠山動物園（Khao Kheow Open Zoo）這隻圓滾滾的小河馬模樣呆萌、可愛逗趣，迅速紅遍網路，模樣不但被做成社群媒體哏圖，也啟發大量周邊商品。

如今彈跳豬預測共和黨總統候選人川普（Donald Trump）將戰勝民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）。

動物園提供的影片顯示，園方提供兩盤水果拼盤，每一盤各自刻有川普和賀錦麗的名字，而4個月大的彈跳豬選擇了川普。

彈跳豬在美國特別受到歡迎，華裔喜劇演員楊伯文（Bowen Yang）曾在綜藝節目「週六夜現場」（Saturday Night Live）扮演過這隻小河馬。

彈跳豬也在由「今夜脫口秀」（The Tonight Show）所做非正式總統民調中，以高達93%支持率擊敗川普與賀錦麗。

雖然河馬的預言技能尚待考驗，不過已經有其他動物憑藉預測世界大事的結果而享譽全球，其中最知名的莫過於傳奇「章魚哥保羅」（Paul the Octopus），這隻能洞悉未來的頭足類動物當年在德國水族館準確預測2010年世界盃足球賽8場比賽的結果，一舉躍身世界級明星。

川普 賀錦麗 動物園

上一則

拆解iPhone 16發現零組件成本增6% 晶片、相機最花錢

延伸閱讀

美國總統大選在即 專家分析川普、賀錦麗氣候政策態度

美國總統大選在即 專家分析川普、賀錦麗氣候政策態度
投票登場 選前一日…賀錦麗、川普決戰2020定勝負的賓州

投票登場 選前一日…賀錦麗、川普決戰2020定勝負的賓州
民調：最後關頭仍是五五波 賀錦麗51%領先川普47%

民調：最後關頭仍是五五波 賀錦麗51%領先川普47%
WSJ：最後一哩路 賀錦麗、川普忙著克服各自弱點

WSJ：最後一哩路 賀錦麗、川普忙著克服各自弱點

熱門新聞

有20年經驗的主廚分享她建議和不建議在好市多購買的牛排部位。(新華社)

好市多買牛排部位怎麼選 主廚不藏私告訴你

2024-11-02 19:35
四生肖最愛笑又樂觀，日子過得很順遂。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

4生肖愛笑「日子愈來愈好」 屬兔心態正向能招財、他最得貴人支持

2024-11-01 00:45
三生肖年底橫財運爆發。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

年底準備分紅 3生肖爽領橫財中大獎

2024-10-28 19:35
網友分享好市多人潮少的時間點，避免久候結帳。結帳示意圖。(美聯社)

去好市多不想等太久 選這些時間上門採買不用排隊

2024-10-30 19:40
四星座即將鹹魚翻身。（取材自pexels.com@ Tetyana Kovyrina）

4星座鹹魚翻身 牡羊迎事業轉機、他得到財富機運

2024-11-03 00:25
四生肖未來三年都很好運。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Arina Krasnikova）

4生肖連三年迎好運 屬豬創業順遂、他們桃花朵朵開

2024-10-28 00:15

超人氣

更多 >
好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過

好市多烘焙區這5商品 甜點族都不想錯過
美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程

美國總統是誰何時揭曉？1張圖 看各州開票時程
省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜

省錢又抗發炎 營養師推薦這6種冷凍蔬菜
亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了

亞馬遜年底起將停止這項受歡迎服務 消費者火大了
前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百

前任白宮資深顧問班農：川普當選機率接近百分之百