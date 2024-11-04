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經典色沒搭好恐顯俗氣 女性「黑色衣物穿搭」注意這三點

世界新聞網／輯
穿著黑色衣物時，當心錯誤的搭配可能會顯得俗氣。（取材自unsplash.com＠Matthew Moloney）
穿著黑色衣物時，當心錯誤的搭配可能會顯得俗氣。（取材自unsplash.com＠Matthew Moloney）

在穿搭時，「黑色」算是相當常見的一種配色，黑色的衣物也能帶來穩重的感覺。然而，對於40歲左右的女性，如果在選用黑色服飾時，沒有掌握住相關要領，就有可能讓自己看起來俗氣過頭。日本網站「サンキュ！」近來就分享在黑色衣物穿搭上，有哪些應該注意的細節。

1.避免過時穿搭

黑色作為經典色，無論在哪家店，時下流行什麼，總是能夠找到黑色的服飾。然而，有些品項可能已經太過脫節，穿起來容易顯得突兀。像是一些綁帶靴，過去或許曾是和裙裝搭配的經典款，但到了40歲，這類單品可能顯得俗氣。不妨選擇簡約的款式，好自然地融入其他造型。

2.避免過於貼身

黑色會給人「顯瘦」的印象。但如果款式過於貼身，反而無法達到顯瘦的效果。尤其是一般T恤或緊身褲等等容易彰顯身材的單品，就不太建議。若想善用黑色，可以將其作為內搭或鞋類等搭配，達到視覺收縮效果，提升整體造型。

3.不要直接穿著男性風格的服飾

黑色無論對男女都相當適合，但過於男性化的品項，可能使膚色看起來更暗沉，或顯得過於單調。好比在穿標準款襯衫時，不妨搭配裙裝，或改成比襯衫更柔和的罩衫（Blouse），更適合40歲的女性展現風格。

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