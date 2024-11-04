比爾蓋茲衝事業時不知放假是什麼 竟還做了「這件事」現在超後悔

微軟創辦人比爾．蓋茲直到年長後，才明白休假的價值。（美聯社）

微軟 創辦人比爾．蓋茲10月底剛過69歲生日，他49年前與保羅．艾倫聯手創立的這家軟體巨頭，如今市值已高達3.1兆美元。

蓋茲在2023年對北亞利桑納大學的畢業生說，他在微軟的草創階段很少休假，也不相信放假的價值。他說：「當我還在你們這個年紀時， 我不相信休假的效用，我甚至連周末休息都不信，我督促身邊的每個人長時間工作。」

他回憶，早年他會在微軟的停車場，每天觀察「誰較早回家，誰留下來工作」。他是數十年後才明白，這種管理態度並不恰當、也難以為繼。

蓋茲說：「隨著我年紀漸長，尤其是在當爸爸以後，我理解到，要兼顧最佳的工作表現與良好的生活品質，這種工作強度並非總是那麼合適，不要像我等這麼久才學到教訓。」

蓋茲在十多年前成立了自己的部落格「Gates Notes」，分享了許多寶貴的人生經驗，財星雜誌整理出其中三項見解。

先嘗試問問題、再解決問題

企業領袖時常需要解決問題，蓋茲說，他在開始解決問題之前，總是先自問兩個問題，分別是：誰把這項問題處理得很好？以及我們可以從他們身上學到什麼？

蓋茲在2020年的部落格貼文說，他從青少年時期就開始這麼做，直至今日。他說，儘管這兩個問題看似簡單，但卻是研究如何面臨挑戰的絕佳起點。

聰明的時間管理

蓋茲的好友「股神 」巴菲特 ，則教會他有效時間管理的價值。蓋茲在2017年受訪時說，當巴菲特給他看行程表時，上面空空如也。

蓋茲則是把行程的每一分鐘都排滿，且以為這是唯一的做事方式，是巴菲特教會他留下一些時間，讓自己好好思考的價值。他說，把每一秒鐘都排滿，也不會讓你成為更好的企業領袖。

體諒他人並保持耐心

儘管蓋茲花了很長時間，才理解到早年高強度工作對他人的影響，但他也從中理解到，要當一位卓有成效的領袖，與管理金錢無關，而是要管理時間與眾人，而「保有耐心是成功的要素」。