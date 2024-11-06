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小鳥公路監視器「搶鏡頭」好萌 紐西蘭交通局：這鳥其實很棘手

TVBS新聞網／編輯 丘力龍 報導
一隻八哥鳥飛到紐西蘭一處公路監視器前張望。(取材自NZ Transport Agency Waka Kotahi臉書)
一隻八哥鳥飛到紐西蘭一處公路監視器前張望。(取材自NZ Transport Agency Waka Kotahi臉書)

紐西蘭公路上近日出現一隻八哥，在監視器附近活蹦亂跳，並不斷大聲鳴叫「搶鏡頭」，搞笑畫面笑翻網友。不過PO出這段畫面的紐西蘭交通局表示，這隻八哥並非請來的臨時演員，甚至在當地是一種外來物種，經常會排擠本地鳥類並對生物多樣性產生負面影響。

「每日郵報」報導，這段影片攝於10月21日，地點位於紐西蘭北部銀谷（Silverdale）與普霍伊（Puhoi）之間的北門收費公路（Northern Gateway Toll Road）。只見一隻黑色羽毛帶有黃色斑點的八哥鳥飛到監視器鏡頭前，張大嘴巴似乎在大聲鳴叫，並直盯著鏡頭。牠一度飛離鏡頭，但很快又回到鏡頭前數秒鐘，之後才飛走。

紐西蘭交通局（NZ Transport Agency）工作人員瓦卡科塔希（Waka Kotahi）表示：「八哥鳥在紐西蘭是一種有害物種，牠們對本地鳥類具有侵略性，會破壞鳥巢、吃掉本地果實，並占據其他鳥類的棲息地，因此牠們出現在我們的監視器畫面中絕非受歡迎的客串演出。」

瓦卡科塔希指出：「我們全天候監控高速公路，不過像這樣的八哥鳥『干擾』確實會讓道路監控變得有些棘手。所幸這隻鳥並未停留太久，我們很快就恢復了道路的鳥瞰視角。」

在紐西蘭，八哥鳥是一種原產於亞洲的外來物種，以適應都市和農業環境聞名，但由於具有侵略性的築巢習性，經常會排擠本地鳥類並對當地生物多樣性產生負面影響，因此被視為入侵物種。八哥鳥被認為是會說話的鳥類，在人工飼養的情況下能夠模仿人類語言。

媽我上電視了！八哥擋公路監視器　猙獰張嘴搶鏡笑翻網

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