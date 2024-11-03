買了馬上後悔 網整理好市多「最常被退貨」3商品

好市多的退貨政策讓消費者有後悔的空間。(歐新社)

大型連鎖量販店「好市多 」販賣商品琳瑯滿目，從各類食品、時尚服飾到電子產品、家庭必需品，應有盡有。由於商品種類繁多，難免有些產品不符合顧客期望，好市多也提供了寬鬆的退貨政策。有媒體近日整理了3種最容易被退貨的好市多商品，就連知名電器品牌的明星商品也上榜。

「eladelantado」報導，好市多購買的商品均享有「100%零風險滿意保證」。該賣場的員工和常客表示，店內退貨箱中每天都可以看到各種商品。知名論壇Reddit的網友近日也分享退貨率最高的3種商品：

Dyson吸塵器

Dyson吸塵器採用無線手持設計，使用起來相當方便，被許多寵物 飼主視為清潔救星。但這款商品評價兩極，許多消費者認為Dyson太過昂貴，有顧客則在Reddit分享使用Dyson吸塵器的經歷，聲稱「我用了兩天就退貨了，這台吸塵器很糟糕，地上的垃圾只吸起不到一半」。

冰箱與冷凍櫃

冰箱是廚房的重要家電，許多好市多顧客在論壇建議，好市多販賣的冰箱品質參差不齊，民眾購買冰箱前務必先在網上做功課，以避免購買後還有退回。有網友抱怨「我放在車庫的Galaz冷凍櫃買六個月就壞了」。他後來在網上發現關於該冷凍櫃的討論串，才知道大家冷凍櫃內的風扇都發生故障。另一位不滿的顧客也聲稱「我買過一次三星 冰箱，再也不買了」。

廚房自動化家電

廚房小家電可以讓生活更輕鬆方便，但部分好市多顧客對此感到不以為然。許多人為了方便購買這些小家電，最終都選擇退貨。以最近流行的自動開瓶器為例，雖然能讓使用者輕易拔出軟木塞，但電池品質差又不耐用，許多人在新鮮感消退後決定退貨，重回手動開瓶器的懷抱。

買回家秒後悔！美好市多3商品最常被退貨 Dyson也上榜

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