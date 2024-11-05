外星蛋？荷蘭運河撈「橘色發光囊袋」 竟是美國常見生物

圖為池塘底部的大扇藻苔蘚蟲(Pectinatella magnifica bryozoan)，示意圖，非當新聞當事蟲。(取材自Julia Pinnix/USFWS, Public Domain, https://www.fws.gov/media/pectinatella-magnifica-bryozoan-bottom-pond)

荷蘭烏特勒支市（Utrecht）的運河中，近日驚現神秘的「發光橘色袋狀物」，上頭覆蓋著奇特鱗片，看起來黏滑滑，並帶有深色斑點，宛如恐龍 蛋，也有人認為是外星蛋囊。

「太陽報」報導，專家表示，這個史前生物般的發現，其實是苔蘚蟲（Bryozoans）所形成的袋狀群落。苔蘚蟲是一種罕見的小型無脊椎動物，長度不到1毫米，成千上百個體在一起時會形成黏稠的團塊，包括扇形、片狀、袋狀等。令專家驚訝的是，這是荷蘭首次發現苔蘚蟲團塊。

生態學家奈斯（Anne Nijs）表示：「在美國它被稱為『水怪』（the blob）。一個團塊的直徑可達2公尺，然後附著在某個東西上。但幸運的是，牠們不會對這裡的環境造成傷害。」

苔蘚蟲在美國很常見，最初來自美國東部，但在過去一個世紀中，它們已經遍布全球。今年早些時候，這種奇特的海洋生物被發現在奧克拉荷馬州 的一個水庫中，引發了關於「外星蛋囊」的瘋狂陰謀論。

苔蘚蟲以水中的浮游植物及細菌為食，可追溯到4億7000萬年前，目前已知有5869種現存的苔蘚蟲物種。

苔蘚蟲沒有呼吸或體液循環系統，但身體中央有個神經節，讓其能應付外來刺激。其同時具有雄性和雌性性器官，能夠無性生殖，以稱為休眠芽(statoblast)、細胞團塊般的生物體來散播。

苔蘚蟲個蟲（zooids）並不完全獨立，所有群落都有「自養個蟲」（autozooids），負責餵養、排泄和為群落提供營養。有些個蟲甚至能當作孵化受精卵的孵化器、群落防禦結構。

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