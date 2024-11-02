長輩送刮刮樂當生日禮物 肯塔基州的她刮中5萬元二獎

肯塔基州女子布安娜·范胡斯(右)與阿姨(左)領取刮刮樂獎券獎金5萬元，稅後可實領3萬6000元，生日大驚喜。(肯塔基樂透公司)

肯塔基州 女子布安娜·范胡斯(Brianna Vanhoose)過生日時，阿姨送她一張刮刮樂獎券當生日禮物，結果竟刮中二獎，可實領獎金3萬6000元，堪稱最棒的生日禮物。

今日美國報(USA Today)10月29日報導，范胡斯住在肯塔基州第二大城列星頓(Lexington)東南方約98哩的薩耶斯維爾(Salyersville)。

某日范胡斯的阿姨開車來訪，途中在薩耶斯維爾一家彩券行下車，掏錢購買兩張刮刮樂，一張留給自己、一張送給范胡斯當生日禮物，她表示：「這是我第一次購買50元的彩券。」

根據肯塔基樂透公司(Kentucky Lottery)新聞稿，范胡斯阿姨購買的是百萬富翁俱樂部(Millionaire Club)刮刮樂，每張售價50元，頭獎彩金為100萬元。

不過范胡斯沒有買彩券的習慣，從姨媽手上接獲刮刮樂也並未特別在意，直到范胡斯前往母親家，得知阿姨手上的刮刮樂刮中了75元，才想起自己手上也有張彩券，決定試試手氣。

根據樂透公司新聞稿，范胡斯當時心想「反正也不會中獎」，結果一看到刮出的數字，立刻在屋內狂奔尖叫。

親友看見范胡斯失控舉動，猶如丈二金剛摸不著腦袋，阿姨回憶當時表示：「我在她身後，我和其他人都不知道發生什麼事，她就是不停地尖叫。」

直到范胡斯冷靜下來，大家才知道她刮出了幸運數字49，贏得二獎五萬元彩金；全國只有144名幸運兒贏得這個獎。

肯塔基樂透公司透露，范胡斯與阿姨已於10月15日前往路易斯維爾(Louisville)總部領取扣稅後的3萬6000元支票 ，連帶銷售中獎彩券的店家也可獲得500元分紅。

范胡斯事後透過新聞稿坦承：「我仍然不知道要怎麼辦，感覺還是很不真實。」