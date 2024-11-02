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金門古崗樓落成60周年 湖邊野餐、導覽體驗風情

中央社金門2日電
金門縣「古崗樓落成60周年紀念活動–古崗樓皮克尼克」2日下午熱鬧登場，邀請民眾在古崗湖畔一同野餐，慶祝古崗樓落成60周年，現場並安排樂團演出。中央社
金門縣「古崗樓落成60周年紀念活動–古崗樓皮克尼克」2日下午熱鬧登場，邀請民眾在古崗湖畔一同野餐，慶祝古崗樓落成60周年，現場並安排樂團演出。中央社

今年適逢金門古崗樓落成60周年，金門國家公園管理處舉辦紀念活動，透過湖邊野餐、文史導覽等，帶領民眾體驗古崗獨特風情。

金管處今天下午舉辦「古崗樓落成60周年紀念活動－古崗樓皮克尼克」，與古崗社區發展協會、地方創生團體「忽悠旅社」合作，邀請民眾在古崗湖畔野餐、享受樂團現場表演，並邀請古崗出身議員董森堡進行文史導覽。

金門國家公園管理處秘書蔡立安表示，古崗樓在1964年完工，今年適逢60周年，國家公園也整理古崗樓內部空間，感謝董森堡與地方耆老協助才順利完成，也期待到場民眾享受今天活動。

古崗社區發展協會理事長董毅程表示，古崗樓過去常有學校郊遊、國軍演習等，今天活動希望大家感受當時熱鬧氛圍。這次也設計古崗元素野餐墊，大家以後能帶著野餐墊再來古崗走走。

董森堡表示，古崗樓過去與莒光樓齊名，已故總統蔣中正、蔣經國都曾到訪駐足。古崗還有翟山坑道，最近很有名的看日落景點金湯港等，歡迎大家多來古崗體驗聚落傳統風情。

協辦此次活動的「忽悠旅社」負責人連子勻表示，古崗是現在40、50歲那輩人過去重要觀光景點，但隨金門觀光景點更多元，古崗逐漸被淡忘，這次辦理野餐活動就是希望用半開放方式，邀請更多人重新看到古崗風景。

1963年國軍著手建設古崗風景區，古崗樓由淡水畫家、修廟專家莊武男負責建築，在1964年完工，樓高3層，達16公尺，整棟建築朱梁碧瓦，重簷迴廊，古色古香。

觀光 蔣經國

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