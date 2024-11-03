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嘴上都說可以？四血型講「隨便」時內心真正想法是什麼

世界新聞網／輯
有的人嘴上講隨便都可以的時候，內心可能有不同想法。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@KATRIN BOLOVTSOVA）
有的人嘴上講隨便都可以的時候，內心可能有不同想法。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@KATRIN BOLOVTSOVA）

平時只要一碰到有事情要決定，難免會有意見分歧的時候。此時有的人可能會表示，自己不管「哪一個都隨便」，然而說出這種話的人，內心真正的想法又是什麼呢？日本網站「占TV」近來就分析四血型的人，當嘴上說「隨便」、「都可以」的時候，心裡到底是怎麼想的。

A型

個性謹慎的A型，其實不太容易開口就說「隨便」。他們本身通常都有自己的想法，很難完全不介意不同意見。當A型的人說了「隨便」，那可能是在顧慮他人的感受。其實他們內心裡想的是「不用在意我，我會配合，照你們喜歡的做就好」。

B型

真性情的B型，幾乎不會刻意去迎合他人或察言觀色。當B型的人說「隨便」時，代表就是字面上的意思，不在意最終結果是什麼。也就是不管哪個選項，他們都覺得「沒興趣，隨便選一個就好」。否則只要稍微感到有興趣了，不論在場是誰，他們都會直白表達自己的意見。

O型

大方的O型對不太計較小事，且有著長者般的包容性，早做好隨時準備接納他人的準備。因此，當O型說「隨便」，特別是面對同性或年紀較小的人時，更代表是「無論結果如何我都能接受，儘管說吧」，也順便展現了自己豁達的一面。

AB型

AB型擁有自己獨特的價值觀，且喜歡追求完美。基本上，AB型的內心很少有真心覺得「隨便」的時候，但如果他們說了「隨便」，多半只是覺得事情太麻煩，不想再爭論下去，覺得「我不喜歡這樣，但每個人意見不同，不要為此吵起來」才會這麼說。

血型

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