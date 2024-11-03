一見鍾情也要冷靜 買房時這三件事別讓房仲知道

專家建議，找房仲買房時，包括自己的存款等三件事不要讓仲介知道。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Alena Darmel ）

房貸利率降、房屋存量增加，讓不少人開始考慮購屋，若找對房仲，事情就能順利，但也要和他們保持適當距離，也就是要知道哪些資訊可以和不能讓仲介知道； Moneywise報導，專家說包括存款等三件事不要透露，也教大家該如何提到相關訊息。

1. 薪資和存款數字

不要對房仲透露收入和存款數字，因為房仲的工作是賣房子，買家買的價格越高，房仲獲得的佣金就越多，一旦他們知道客戶的收入或存款，可能會力薦客人買更高價的房子，或介紹高價的物件。

專家建議，只要對房仲表明自己的預算 有多少就好，如此仲介才能介紹符合買家財力的物件，而告知房仲的預算必須符合實際能力，虛報或少報只是浪費彼此的時間。要記住，唯一需要知道買家收入和存款狀況的人是房貸的撥款單位。

2. 買家同時也在自己找房

買房找房仲是省事的方法，但那不代表買家只能等房仲介紹物件，也可以自己看家裡附近或其他地方的待售房屋，不過這最好對房仲保密，否則他們對幫買家找到合適物件的意願就會大減。

若覺得房仲介紹的房屋都不滿足自己開的條件，可以有禮貌地直接表明，或許那是因為房源有限，或是房仲只想便宜行事。

3. 對物件一見鍾情

房仲主要靠佣金賺取收入，客戶成交得越快，他們就有更多時間媒合更多人而賺更多錢，因此若買家表明對物件一見鍾情，房仲可能會催促趕快買，若他們認識賣方的仲介，更可能藉此鼓勵賣方不要降低開價。

因此專家建議，若發現心儀的物件也要假裝淡定，告訴房仲自己有興趣並開一個自己能接受的數字，買家會發現如此一來接下來的斡旋對自己有利。

不過，若有多組買家對你喜歡的物件開價情況就不同了，這時候就要對房仲誠實以告，讓他能盡力為買家搶下物件。