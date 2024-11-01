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賀錦麗和川普殺紅眼 總統大選已成「預知混亂紀事」

擔心美國大選後動盪 富人打算移民者創紀錄

觀察站／賀錦麗和川普殺紅眼 美國總統大選已成「預知混亂紀事」

華盛頓記者張文馨
總統選舉雙方陣營幾乎是殺紅了眼，無所不戰，似已有「預知混亂紀事」的味道。(路透)
總統選舉雙方陣營幾乎是殺紅了眼，無所不戰，似已有「預知混亂紀事」的味道。(路透)

這是一場需要耐心的選舉。眼看距離美國總統選舉只剩下三天，除了傳統的造勢活動與議題攻防，種種令人不安的因素已蓄勢待發。

共和黨總統候選人川普陣營緊咬搖擺州若干選區的選票爭議，民主黨總統候選人賀錦麗陣營預告對手會搶先自行宣布當選，民主黨與共和黨陣營準備好律師打官司。

這次大選，連媒體都被拖下水，川普律師1日狀告哥倫比亞廣播公司(CBS)非法助選賀錦麗，據此求償百億元；並向聯邦選舉委員會投訴華盛頓郵報以報導和廣告暗助賀錦麗，證據就是另一家媒體Semafor的調查報導，分析華郵的報導批評川普太過。

華郵日前才因為最後一刻決定不替賀錦麗背書引發軒然大波，至少25萬名訂戶退訂。川普陣營表示，華郵只是把公開支持轉為地下，主流媒體淪為賀錦麗的宣傳機器，民主黨要負責。

賀錦麗團隊透過簡報放話，預期川普會投票日當晚就宣布勝選，不管開票作業是否完成，他們說已經準備好數百位律師隨時應對全國各地雨後春筍的司法訴訟。

川普與賀錦麗陣營的做法，反映對對手民主素質的不信賴，在最後結果揭曉前既要全力衝刺，也要累積選後法律攻防的籌碼。

川普至今不承認2020年的敗選，也不願承諾今年若落後願爽快認輸；若真如預期在選舉結果不明朗前就先宣布勝選，自然會斲傷美國選舉的公信力，這不是他個人的問題，而是他有足以影響數千萬川粉的力量，若選舉結果不他意，很可能再次撕裂美國。

此外，紐約時報報導，2020年的總統大選前，美國才剛歷經大規模的「黑人的命也是命」示威活動，追求種族平等的呼聲來到高點；而今年卻不是如此，川普的競選活動充斥反移民言論，專家學者都感嘆他們的有生之年碰過的選舉，沒聽過像今年這麼激烈的反移民言論。

仇外主義與仇恨演說充斥選舉的結果，遭受威脅與攻擊的不只賀錦麗，也包含川普副手范斯的妻子烏莎(Usha Chilukuri Vance)，加上各種移民吃寵物和暴力犯罪的真假謠言，讓少數族群在美國的處境更加艱辛，未來要處理移民與邊境問題的執政者也會更棘手。

從司法戰、議題戰、口水戰、媒體戰，雙方幾乎是殺紅了眼，無所不戰，似已有「預知混亂紀事」的味道。目前已有超過6500萬人投下選票，加上5日當天的投開票作業，關切選舉結果的美國民眾和全球人民，勢必要多些耐心來迎接選舉結果。

川普 賀錦麗 移民

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