博物館內一台神秘機器用途不明 歷史學家向網友求解

馬里蘭州劍橋一間博物館中的一台機器多年來困擾當地歷史學家，沒有人知道它的用途。(翻攝WBOC新聞)

馬里蘭州 一間博物館 裡的一台機器多年來困擾著當地歷史學家，他們完全想不到那台機器的功能，也不知道它叫什麼名字，他們近日將機器的照片上傳到社群媒體向公眾徵求答案，有人認為是處理肉的機器，也有人認為是處理皮革的裝置。

WBOC報導，位於馬里蘭州多徹斯特縣（Dorchester County）劍橋的「多徹斯特縣歷史學會」（The Dorchester County Historical Society）在臉書貼出一台機器的照片，向各界請教機器的名稱和用途。

照片中的機器有白色陶瓷檯面，檯面上有一上一下兩根像擀麵棍的棒狀物，一旦啟動機器，棒狀物就會轉動。學會說，該機器裝有馬達，但馬達是後來才加上去的，整台機器除了馬達，其他零件都有百年歷史。

學會表示，這台機器於1990年代被捐到學會的尼爾德（Neild）博物館，從那時起就一直放在館內，但沒有人知道那台機器的名字和用途，他們也找不到答案。

為了尋找答案，學會將這台神秘機器的照片貼到臉書，向大眾尋求答案。他們在臉書貼文中表示，「你知道這台機器是什麼嗎？它除了有一顆新的馬達，其他部分都在約一百年前製造，當地什麼產業會用到這個裝置呢？」

有紀錄顯示「里霍伯斯海灘歷史學會」（Rehoboth Beach Historical Society）曾捐贈類似的機台給多徹斯特縣歷史學會，但因為沒有拍照，因此不能了解捐贈細節，讓這台機器神祕色彩更添一分。

學會執行董事柔伊（Zoe Phillips）說，其中一種說法是該機器用於硬式餅乾（beaten biscuits），這種餅乾吃起來口感厚實，一度在馬里蘭州非常流行，製作時要把麵團放在樹樁上，用斧頭把麵團中的氣泡打掉，這台機器被認為可以簡化該過程，讓餅乾製作過程減少人力勞動，更工業化。

柔伊說，他們認為機器可能是一名男子為了幫助販賣這種餅乾維生的阿姨製造出來的，劍橋過去曾有一間硬式餅乾店，讓這個說法多了一分可能。

網友在學會臉書貼文下留言提供看法，有人認為這是讓肉軟嫩的機器，也有人認為是製作皮革使用的裝置。