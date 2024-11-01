披薩上臘腸片狀還是條狀好吃？一張照片讓網友論戰

披薩上的臘腸要整片還是條狀好？披薩示意圖。（取材自pexels.com@Muffin Creatives）

加拿大安大略省溫莎（Windsor）製作臘腸披薩的方式和其他地方不同，會先將臘腸切成條狀後再鋪到披薩上，讓人吃披薩時每一口都能吃到臘腸，受到很多人喜愛。溫莎一名網友在「X」上分享溫莎式臘腸披薩的照片引發支持和反對兩派網友論戰，有人覺得這做法是天才，也有人認為臘腸就應該吃一整片才對。

每日郵報（Daily Mail）報導，溫莎18歲的網友「@OxfordW0lf」在X上傳了上面有條狀臘腸的披薩照片，表示這是當地特色，會先把臘腸切成條後再放到披薩上。

照片引發網友討論，累積超過一千萬次瀏覽，很多人大讚這做法「簡直是天才」。有網友說，這主意太棒了，他很討厭吃臘腸披薩時咬下一口結果把整片臘腸拉起來，被拉起來的臘腸還會把旁邊其他料也帶起，咬下一口時可能就沒有料了，而且臘腸切過後再烤會酥酥的，不會乾硬。

Fun fact about Ontario (where I live) is that we shred our pepperoni before putting it on pizza. pic.twitter.com/hqwmjhfHO9 — Oxford 🇨🇦🏁 (@OxfordW0lf) 2024年10月28日

一名網友好奇地問這樣做的臘腸披薩是更好吃還是更難吃？「@OxfordW0lf」回覆，「好吃很多，因為你咬的每一口都會有臘腸」，另一名網友說，他在溫莎時注意到當地的臘腸披薩都是這樣，他非常喜歡，因為每一口都能吃到很多臘腸。

但也有不喜歡臘腸被切碎的一派。有網友說每一口都吃得到臘腸，那每一口吃起來的味道都一樣，他喜歡每一口嘗到不同味道才不會單調，也有網友說臘腸就是要吃一片，切成條狀和絲狀就是不對味。