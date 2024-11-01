12星座2025年感情運勢排行 水瓶出國碰上豔遇、這星座有女神加持

2025年每個星座的感情運勢不同。（取材自unsplash.com＠Shamblen Studios）

2024即將結束，意味著2025也不遠了。在這新的一年裡，也許正是尋覓新桃花的好時機。日本網站「SPUR.JP」近來就排行12星座中，在2025年上半的感情運勢會是如何。

第12名 天秤座

若過去的感情讓您有些疲憊，不妨藉此機會緩和一下。即便分手，也可從中成長，迎接新的幸福。

第11名 摩羯座

這段期間是思考自己是不是真的需要一份感情的時候。無需操之過急，若有更優先的目標，不妨先專注其他事。

第10名 處女座

放下過去未了的關係，是時候為停滯不前的感情劃上句號了。雖有些不捨，但心情會更加舒暢。

第9名 天蠍座

過去的戀情或許會再次復燃，偶然的重逢或許會讓您心動不已。但務必解決過去曾發生過的問題，避免重蹈覆轍。

第8名 雙子座

感情進展緩慢，但還是有逐步加深。朋友介紹的對象，可能會逐漸成為未來的心上人，請耐心等待。

第7名 水瓶座

這段期間的感情充滿刺激。尤其到了國外或是在跨國活動中，可能遇見心儀的對象。必須積極行動以超越競爭對手！

第6名 射手座

以真誠的心面對感情。投入自我進修與興趣中，意想不到的邂逅可能隨之而來。

第5名 巨蟹座

溫暖的感情正在靠近自己。特別可以注意對您倍加呵護的年長對象，好好建立穩定的關係。

第4名 獅子座

這段期間的魅力達到巔峰，自信滿滿的笑容和果決的行動，會給人深刻的印象。勇敢展現自己吧。

第3名 雙魚座

雙魚座將迎來電影般浪漫戀情，並且對象很可能是比自己還小的人。或許會在職場或朋友聚會中偶然邂逅，瞬間迸出火花。對方天真爛漫的笑容，會讓您心跳加速，享受忘卻現實的甜蜜時光。過程仿佛重回初戀，為您的心注入新鮮的氣息。

第2名 牡牛座

或許會從心儀的人口中，聽到期待已久的話語。如果已有長期交往的伴侶，很可能自然而然地提起婚姻計畫。如果在找尋新戀情，也可能會遇到氣質相投、笑容溫暖的人，給您一種被包容的感覺。

第1名 牡羊座

獲得愛之女神強力加持！現在是命運邂逅的絕佳時機。勇敢行動會帶來好結果。若有在意的人，就積極主動不要猶豫。偶然的遭遇中，正可能出現意想不到的浪漫情節。特別是在2月到3月、以及5月戀愛運最旺。帶著自信，試著稍微大膽行動吧。