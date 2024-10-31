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當心機器損壞、直接翻倒 使用洗衣機注意六要點

世界新聞網／輯
洗衣時如果操作不慎，有可能會造成洗衣機損傷。（取材自unsplash.com＠felkhadri）
洗衣時如果操作不慎，有可能會造成洗衣機損傷。（取材自unsplash.com＠felkhadri）

洗衣機是現代家庭不可或缺的家電用品，然而在利用洗衣機洗衣服的時候，其實有一些要點需要注意，否則可能對機器造成損壞。日本網站「grape」近來就分享，家電大廠「國際牌（Panasonic）」提醒顧客，洗衣機在使用上的6個需要注意的地方是什麼。

1.每次開關水閥

有些人不管有沒有洗完衣服，水閥總是保持在開著的狀態。不過這樣一來，就可能造成接觸不良，引發漏水的風險，應該盡量每次使用完洗衣機後，都重新關閉水閥才好。

2.水溫不超過攝氏50度

坊間曾流傳「用熱水洗衣比較容易去除髒汙」的說法，但熱水容易讓洗衣機內的一些塑膠製品變形受傷，導致漏水風險。就算想要提升水溫，也以不超過攝氏50度(華氏122度)為原則。

3.注意蓋子等地方是否夾到衣物

如果在洗衣時夾到衣物，可能造成漏水、機器故障，衣物也會受到損害，務必小心注意。

4.洗衣時不要拆下濾網

濾網在洗衣時扮演過濾毛絮、髒汙的角色。但如果沒裝上濾網洗衣，有可能會造成水量溢出，因此在洗衣前最好先確認。

5.不要把手腳深進機底

直立式洗衣機的底部有裝設旋轉的機器，沒事不要把手腳往裡面伸。過去曾有小朋友不小心把手伸進去，結果嚴重受傷的事件，需要多加留意。

6.不要清洗防水性材質

像是人造絲或絹類等等，有些材質不適合用洗衣機清洗。還有像是防水的羽衣、夾克，一些塑膠製的物品如睡袋等等，最好都別放進洗衣機，否則在清洗過程中，洗衣機會因為無法排水，造成大量的水在機內晃動，若是晃得太劇烈，就可能讓整台機器晃到翻倒，所以最好避免。

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