全美最佳十大咖啡連鎖店 星巴克排第七、第一名專注原味

今日美國報選出全美最佳十大咖啡連鎖店。咖啡示意圖。(路透)

很多人喜歡在早上來一杯清新香醇的咖啡 作為一天的開始，而遍布各地的連鎖咖啡店讓這件事一點都不難。「今日美國報」（USA Today）的「全國十大」系列以專家評選和讀者投票，根據可靠性、美味和品質選出全國最佳十大連鎖咖啡店。

10. Caribou Coffee

創立邁入第四個十年，Caribou咖啡在全球有超過750間分店，菜單上有非常多種飲品可以選擇，建議點一杯他們獨特的「營火摩卡」，或是來一杯順口的冷萃咖啡；若註冊Caribou紅利帳號，就能免費獲得一杯飲品。

9. Scooter's Coffee

Scooter's咖啡1998年於內布拉斯加州創立，他們只選用世界上前10%的精品咖啡豆，其招牌Caramelicious將濃縮咖啡加上焦糖醬、奶油和奶泡，是很多人的最愛。Scooter's咖啡提供代乳品，所以每個人都能在菜單上找到自己想吃的。

8. Dunkin'

雖然有些人不認為Dunkin'是間咖啡店，但有一票人深受他們經典配方咖啡的滑順口感所吸引。

這間來自西雅圖的咖啡以良好的社區氛圍、客製化及季節口味飲品深受喜愛，菜單上豐富的選擇讓每個人都能找到自己想喝的飲料。

6. Bluestone Lane

Bluestone Lane 將澳洲墨爾本一流的創新咖啡文化帶到了美國，他們廣受歡迎的飲品包括澳洲冰拿鐵、加了香草冰淇淋和牛奶的雙份濃縮咖啡、香草冰淇淋和牛奶，和招牌馥芮白（Flat White）。

5. Dutch Bros Coffee

Dutch Bros咖啡以乳製品行業起家，因此他們的拿鐵廣受顧客喜愛，冷萃摩卡和焦糖香草濃縮咖啡（creamy Golden Eagle breve）也有一票死忠支持者。

4. Peet’s Coffee

Peet’s咖啡從1960年代開始就深受歡迎，混合深焙咖啡的豐富多層次口感受到廣大粉絲喜愛。Peet’s的咖啡豆可以在網路、商店和他們自己的咖啡店買到。

3. Saxbys

Saxbys在咖啡市場上有獨特地位，因為其主要目標是以非凡的咖啡和熱情好客產生社會影響。每個地點都是一個合作教育項目，學生可以賺取工資和學分，同時獲得教育和創業經驗。Saxbys在東北部多所大學內設有分店，完全由學生管理。

2. Joe Coffee

Joe咖啡於2003年創立於紐約市，提供滑順的濃縮咖啡，除了咖啡，他們還提供系列相關課程，教授咖啡師技能。

1. Kaldi’s Coffee

Kaldi's咖啡最初是聖路易斯的一家商店，後來擴展到整個城市，並在密蘇里州和喬治亞州開設更多分店。他們的商店專注於濃縮咖啡和單品咖啡，是在新的一天開始時享用美式咖啡和墨西哥捲餅的理想場所。