MLB／道奇猛砸12.5億封王 未來債務欠大谷翔平最多

大谷翔平慶祝封王。(路透)

道奇 隊季前砸大錢補強投打陣容，唯一目標就是世界大賽 冠軍，30日順利走完最後一步，付出龐大代價換來最美好的結局，支付球員的薪資讓很多小市場球隊望塵莫及。

今年球季開打前，道奇在大谷翔平、山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、派克斯頓（James Paxton）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）身上一共砸了12億5000萬美元合約，其中大谷簽下10年7億美元天價合約，山本12年3億2500萬美元也創史上投手總值最高紀錄。

美聯社指出，道奇季前這一大筆開銷，大部分都是未來債務，從2028年到2044年這段期間必須支付9億1550萬美元。

道奇今年例行賽主場進場觀眾394萬1251人、單場平均48657人，都在大聯盟30隊排名第1，洋基 隊330萬9838人排名第4，不過單場平均41896人只落後道奇，兩大強權在世界大賽對決，成為重量級焦點，沒想到洋基只打5場就打包。

根據美國網站spotrac的薪資數字，洋基本季團隊3億943萬4607美元，在大聯盟排名第2，只落後大都會隊的3億1777萬8899美元，道奇則以2億4101萬117美元名列第4，反觀30隊墊底的運動家隊只有6340萬7581美元，遠遠落後豪門球隊。