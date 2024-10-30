星巴克承諾未來一年凍漲 應顧客要求恢復一措施

星巴克30日說，北美直營門市希望做到凍漲一年。 (路透)

星巴克 （Starbucks）立誓未來一年在美國不會漲價，同時要恢復調味台，讓顧客可以自行加糖加牛奶。金融時報說，凍漲一年承諾是適用於北美的1.1萬家直營門市，而星巴克在北美合計加盟店，共有逾1.8萬家門市。

星巴克已經連續三季同店銷售下滑，這位美國的咖啡 連鎖巨人決定重新調校營運方式。顧客一直在抱怨買星巴克高價飲品總是等太久。

9月才上任的新執行長尼可（Brian Niccol）周三（30日）首度參加星巴克的財報討論會，他在會中提列出改革方針。他說，「我們必須讓顧客更容易拿到咖啡」，星巴克必須在4分鐘以內就能把飲品端出來給客人。

尼可強調，星巴克要回歸咖啡店的根本，讓顧客樂於在店裡逗留。飲品定價策略要重新考量，「過於複雜」的供應品項要簡化，否則服務的速度被拖慢，咖啡師也壓力爆棚。

道瓊社發出的華爾街日報報導指出，如何為公司的飲品定價，是星巴克高階主管的難題；從最基本的滴濾式咖啡到複雜的特調咖啡，都不容易。星巴克以往一向標榜咖啡是種優質產品與經驗，多年來都避免打折。直到通膨高漲讓消費者花錢更謹慎時，星巴克才開始推出優惠價和會員好康。

執行長尼可認為，現在一直靠打折不是辦法。太過頻繁的促銷，並沒有帶進更多消費者，銷售額卻一直往下掉。

對於顧客想念的自助調味台，尼可要重新設立。星巴克店內曾有擺放著糖、牛奶，供顧客依個人喜好調味的台子，新冠疫情 時因為防疫考量撤除，疫情結束後公司卻決定永久取消，成為顧客不滿意的一大焦點。目前美國只在少數旅館、機場等加盟店，在疫後回設調味台。

尼可說，明年開始，會在美國的數千家門市恢復設置調味台，「我們的顧客要求調味台，我們的咖啡師也說，他們提供的服務速度可以因而更快」。

星巴克周三指出，上季北美營收減少3%，新門市開張仍然不敵美國市場的銷售不振，全日各時段來客量均下滑，新類型的飲品也沒能逆轉頹勢。