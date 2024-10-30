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超4倍音速機在四川首飛 哈爾濱飛三亞只要1小時

記者林宸誼／即時報導
總部位於成都的四川凌空天行科技，日前成功完成「雲行」系列超音速飛機驗證機的首次試飛。（取材自凌空天行科技公眾號「雲行者」）
總部位於成都的四川凌空天行科技，日前成功完成「雲行」系列超音速飛機驗證機的首次試飛。（取材自凌空天行科技公眾號「雲行者」）

中國超音速飛行技術再邁新里程碑。總部位於成都的四川凌空天行科技，日前成功完成「雲行」系列超音速飛機驗證機的首次試飛，考核了超音速飛機的氣動、防熱、控制等關鍵技術。據稱該系列飛機以四倍以上音速飛行，超越英法諧和號客機。

如果試驗順利，該公司力爭在2027年實現首架中國國產超音速客機原型機首飛，並於2030年之後投入實用，屆時從東北的哈爾濱到海南島三亞僅需約一小時。

網易新聞報導，根據四川凌空天行科技公司公眾號「雲行者」發布，和先前發布的宣傳片信息，按既有規畫，若試驗順利，首架雲行系列超音速客機原型機預計將於2027年首飛，並力爭在2030年投入商業營運。

該飛機將能以超音速飛行，縮短飛行時間。例如，從東北的哈爾濱到海南島三亞僅需約一小時，從上海飛往新疆喀什約需1.5小時，未來將為全球民航市場帶來革命性改變。

報導介紹，雲行系列飛機採用乘波體氣動布局設計，這種設計曾應用於解放軍的東風17高超音速飛彈，具備高升力和低阻力特點，能在3萬米以上高空高速飛行。同時，為了解決高溫環境下的結構穩定性，公司與中國碳纖維材料供應商合作，研發出能耐1000度高溫的碳纖維複合材料。

報導指雲行驗證機可能搭載渦輪組合循環發動機（TBCC），這種發動機結合衝壓和渦輪技術，無需特殊跑道就可以起降。該發動機在時速超過3馬赫時，能推動飛機飛行至4馬赫。

若進一步研發成功，未來雲行系列飛機或將成為全球首款準高超音速商用客機。

公司表示，雲行系列飛機不僅是超音速客機的技術驗證，更為中國未來發展高超音速飛行器提供技術累積和驗證平台。若成功投入商業營運，雲行超音速客機將以極速飛行為旅客節省大量出行時間，從而改寫當前民航市場。

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