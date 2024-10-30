我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不用就虧了 亞馬遜Prime會員還有這些隱藏福利

MLB／洋基續命 沃爾普、托瑞斯開轟11：4打趴道奇

前妻和前女友毀滅式爆料 黑白大廚「三星」形象幻滅

記者梅衍儂／即時報導
「三星」被前妻和前女友爆料劈腿。(摘自Instagram)
「三星」被前妻和前女友爆料劈腿。(摘自Instagram)

韓國料理競賽節目「黑白大廚：料理階級大戰」十分受到歡迎，參賽者也因精湛廚藝和外型而聲名大噪，其中被認為和宋仲基有幾分相似的「三星」姜承元擁有不少粉絲，今（30）卻被韓媒爆出是劈腿渣男，讓許多觀眾直呼幻滅。

韓媒Dispatch報導，姜承元的前妻和前女友聯手曝光他的荒唐感情史。姜承元和前妻交往8年，2022年5月結婚，但僅維持3個月就分開，其實雙方沒有登記，只是實質上過著夫妻生活，卻不是合法的夫妻關係。

前妻更指出，2人8年來分分合合、爭吵不斷，姜承元寫過40封悔過信給她，而Dispatch取得其中10封，信中提到「我用倉庫的監視器偷看穿很辣的女顧客，對不起」、「我是個垃圾，我喜歡女人，我很骯髒貪婪，我對愛我的人做了不應該做的事，我反省中」。

前妻表示，2人2014年認識，當時她在美國做生意，姜承元還是藍帶學校的學生，她為了幫助他進入米其林餐廳工作，還主動送了香奈兒包包給有力人士打通關係。

前妻也透露離婚1年後，去年8月姜承元得知她有男友時，曾發出「我想用X刺死他」的訊息。

對於種種指控，姜承元說他不記得有寫悔過信，至於前妻送香奈兒包幫他做關係，他坦言知道她有做這件事，「但送了包就能在那些地方工作嗎？這只是她送給親近的姐姐禮物而已」，意指送包和他能進米其林餐廳根本沒有關係。

而前女友也跳出來說她和姜交往4個月，卻突然被姜承元分手，才得知他的婚訊，這才發現他同時與兩個女性交往，表示：「我希望有一天他的雙面臉孔能被揭露出來。」

對於前女友，姜承元回應：「我們交往1、2個月，沒有很合就分了。」

上一則

衛生紙與咖啡豆價格決定選票 賀錦麗邁向勝選致命傷

下一則

CHANEL 秋冬漫步巴黎 感受電影魅力

延伸閱讀

莊凱勛自招是感性奶爸 被兒誤認「賣蛋餅的」

莊凱勛自招是感性奶爸 被兒誤認「賣蛋餅的」
曾多次傳婚訊…竹內涼真、三吉彩花交往4年還是分手了

曾多次傳婚訊…竹內涼真、三吉彩花交往4年還是分手了
安心亞遭渣男騙財色 為戲羞恥心全無

安心亞遭渣男騙財色 為戲羞恥心全無
香奈兒前總裁卡裴曼胰臟癌去世 享壽86歲

香奈兒前總裁卡裴曼胰臟癌去世 享壽86歲

熱門新聞

（圖／免費圖庫pakutaso）

11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好

2024-10-27 22:00
三生肖年底橫財運爆發。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

年底準備分紅 3生肖爽領橫財中大獎

2024-10-28 19:35
四生肖未來三年都很好運。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Arina Krasnikova）

4生肖連三年迎好運 屬豬創業順遂、他們桃花朵朵開

2024-10-28 00:15
四生肖下月工作運佳。示意圖。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

4生肖11月事業達高峰 屬牛獲上司信任、他們專案推進有成

2024-10-25 23:10
每個星座在2025年有不同的工作運。（取材自unsplash.com＠krakenimages）

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

2024-10-24 23:00
四星座因性格特質使他們日子特別好過。示意圖。（取材自pexels.com@Tetyana Kovyrina）

4星座善良可靠日子好過 巨蟹體貼伴好運、他最懂規劃未來

2024-10-27 00:15

超人氣

更多 >
「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車

「把錢多留在口袋」 車廠老闆：退休族應避開的9款車
中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話

中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話
曾助川普贏白宮 巴農今出獄重掌「戰情室」：我更強大了

曾助川普贏白宮 巴農今出獄重掌「戰情室」：我更強大了
這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個

這個古早味零食 泰勒絲男友與其他NFL球員每年吃掉8萬個
亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因

亞裔肺癌女患者57%不抽菸 科學家指三可能成因