前妻和前女友毀滅式爆料 黑白大廚「三星」形象幻滅

「三星」被前妻和前女友爆料劈腿。(摘自Instagram)

韓國料理競賽節目「黑白大廚：料理階級大戰」十分受到歡迎，參賽者也因精湛廚藝和外型而聲名大噪，其中被認為和宋仲基有幾分相似的「三星」姜承元擁有不少粉絲，今（30）卻被韓媒爆出是劈腿渣男，讓許多觀眾直呼幻滅。

韓媒Dispatch報導，姜承元的前妻和前女友聯手曝光他的荒唐感情史。姜承元和前妻交往8年，2022年5月結婚，但僅維持3個月就分開，其實雙方沒有登記，只是實質上過著夫妻生活，卻不是合法的夫妻關係。

前妻更指出，2人8年來分分合合、爭吵不斷，姜承元寫過40封悔過信給她，而Dispatch取得其中10封，信中提到「我用倉庫的監視器偷看穿很辣的女顧客，對不起」、「我是個垃圾，我喜歡女人，我很骯髒貪婪，我對愛我的人做了不應該做的事，我反省中」。

前妻表示，2人2014年認識，當時她在美國做生意，姜承元還是藍帶學校的學生，她為了幫助他進入米其林餐廳工作，還主動送了香奈兒包包給有力人士打通關係。

前妻也透露離婚1年後，去年8月姜承元得知她有男友時，曾發出「我想用X刺死他」的訊息。

對於種種指控，姜承元說他不記得有寫悔過信，至於前妻送香奈兒包幫他做關係，他坦言知道她有做這件事，「但送了包就能在那些地方工作嗎？這只是她送給親近的姐姐禮物而已」，意指送包和他能進米其林餐廳根本沒有關係。

而前女友也跳出來說她和姜交往4個月，卻突然被姜承元分手，才得知他的婚訊，這才發現他同時與兩個女性交往，表示：「我希望有一天他的雙面臉孔能被揭露出來。」

對於前女友，姜承元回應：「我們交往1、2個月，沒有很合就分了。」