秋風蕭瑟好像有點寂寞？ 四血型低潮時怎麼辦

不同的人在孤單時，有不同的應對方式。（取材自unsplash.com＠Nubelson Fernandes）

出外打拚闖蕩，有時難免會感到內心裡頭，會有一絲絲的寂寞。為了讓自己振作起來，每個人都有不同的方法。日本 網站「占TV」近來就分析四血型 的人，在感到內心寂寞時，會有什麼樣的反應。

A型

善於協調的A型，對寂寞格外敏感。如果與他人失去聯繫，心中就會感到一股空虛。對A型而言，寂寞時的最佳應對方法是「外出活動」。即使身邊沒有特定要見的人，外出用餐或去健身房都可以。盡可能出門，到一個充滿人煙的存在，就能讓A型充滿活力。

B型

B型在寂寞時往往會變得消極，容易覺得好像沒有什麼令人開心的事情一樣。要改善這個狀況，首先可以做的就是「改變形象」。先想像自己想成為什麼樣的人，以此大膽改變時尚風格或愛好，塑造出全新的自己。如此一來，就能激起好奇心，重新喚回心中的興奮感。

O型

充滿熱情且活力十足的O型，在寂寞時容易感到煩躁，甚至會變得有些攻擊性，因而引發人際問題，害自己變得更加孤立。對O型來說，寂寞時的最佳對策是「活動身體」。透過運動來達到心靈的排毒效果。無論是跑步、唱歌還是跳舞，用您喜愛的方式來釋放寂寞的情緒，就能夠煥然一新。

AB型

AB型的人個性冷靜，常與人保持距離，因此即使感到寂寞，也不會主動找人陪同。對於AB型而言，碰到寂寞時會倚賴藝術能量，靠藝術作品療癒並豐富心靈。好比電影、美術、音樂或閱讀等等。或者投身親自學習一些藝術，也是不錯的選擇。