佛州夫妻靠偽造簽名 花不到1元就盜走他人房產

佛州一對夫妻發現僅是偽造他人簽名就能輕鬆獲取房產。是意圖。（取材自Pexels)

佛州一對夫婦，近期藉著一個簡單的騙局，從幾名房屋所有人手中輕鬆盜取房產。整個過程只簡單偽造被害人的簽名，然後花不到1元的手續費就能成功，令被害人相當傻眼。

據紐約郵報報導，50歲的羅德里格斯（Victor Rodriguez）和他33歲的妻子切里（Michelle Cherry）涉嫌在坦帕市和邁阿密戴德縣偽造房屋「棄權契據」，藉此輕易取得房產所有權，其中還包括由羅德里格斯的前岳父所擁有的房產。

羅德里格斯的前妻索爾（Caroline Sauer）向WTVT-TV新聞台表示：「我們發現我父親名下房產的所有權都通過棄權契據被變更了。我們質疑，這怎麼可能發生？誰會偽造一個已故人的簽名？誰會這樣做？」

除了前岳父外，羅德里格斯在切里的幫助下，還涉嫌在坦帕市對比爾比（Larry Bilby）和德里瑪（Dreama Bilby）這對夫妻的房子，用了同樣的騙局，偽造文件獲得房產所有權。由於比爾比夫婦的房子當時正在建造中，無人居住。他們在2月份得知自己「被簽署了」房產轉讓文件感到震驚。因為他們從未這樣做過。德里瑪告訴該新聞台：「我當時氣得幾乎說不出話來。」

棄權契據是一份在房主同意下轉讓房產所有權的文件，但犯罪分子只需偽造簽名，並支付最低70美分的手續費，就能在佛羅里達州 輕易取得房產所有權。美國大多數州都沒有制定相關法規來增加盜竊過程的難度。

當地官員斯圖爾特（Cindy Stuart）表示，要實施這種偽造騙局「只需要一個公證人和兩個簽名，旁邊註明地址」非常簡單。對此，佛州檢察官萊農（Mike Lennon）表示，這類騙局正變得越來越常見。羅德里格斯和櫻桃在今年3月被捕，兩人均對偽造詐欺 指控堅決表示不認罪。

佛州夫妻簡單偽造簽名 花不到30元輕鬆奪他人房產

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