我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長者福利卡盜用嚴重 議員籲鎖卡阻外州和線上交易

部分赴俄的北韓軍人可能已到前線 疑現語言溝通障礙

中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話

TVBS新聞網／編輯 游舒婷 報導
中製掃地機器人遭駭，在美國傳出罵髒話、追人等事件。非當事掃地機器人。示意圖。（取材自澎湃新聞）
中製掃地機器人遭駭，在美國傳出罵髒話、追人等事件。非當事掃地機器人。示意圖。（取材自澎湃新聞）

中國製掃地機器人爆出遭駭客入侵，在美國多地出現亂跑、大罵髒話的意外事件，由於爆出資安危機的掃地機器人在韓國也有許多人購買，遭駭事件日前經由韓媒每日經濟報導後，引起民眾的關注，有南韓民眾就直言：「中國製的絕對不用」。

掃地機器人資安事件從今年5月開始在美國各城市陸續傳出，根據美國廣播公司（ABC）報導，一名住在明尼蘇達州的律師丹尼爾·斯文森（Daniel Swenson）指出，當時他在家中看電視，突然聽到掃地機器人發出雜音，檢查App後發現有駭客透過藍牙控制了機器上的攝影機，他重設了密碼後重新將機器啟動，沒想到機器不僅沒有恢復原狀，還自己移動並罵出種族歧視的髒話。除此之外，掃地機器人還會盯著斯文森孩子正在洗澡的廁所看。除了明尼蘇達州，德州、洛杉磯等地都陸續傳出掃地機器人遭駭的事件，甚至還有受害者指出，機器會像發瘋似地追著家人或狗跑，相當嚇人。

根據報導，該款遭駭客入侵的掃地機器人為中國品牌ECOVACS的Deebot X2，而美國科技媒體TechCrunch在先前的報導就指出ECOVACS掃地機器人的安全漏洞，但當時ECOVACS並沒有給出相關回應，直到美國傳出多個遭駭客攻擊的事件後，ECOVACS才承認相關漏洞，並表示將在11月升級相關措施。

南韓家電業者指出，由於最近的掃地機器人都有內建鏡頭，因此應該要加強資安防護的相關措施。而中製掃地機器人遭駭的新聞下，也有不少人對於中製商品的資安問題提出疑慮，「絕對不用中國製產品，特別是用藍牙、Wifi連接的」、「要過濾中國製的產品」、「不要用中國製的，愛用國貨吧！」。

陸製掃地機器人遭駭！遠端偷看洗澡　美民眾嚇瘋：還會罵髒話

TVBS新聞網

資安 駭客 明尼蘇達州 種族歧視 洛杉磯

上一則

埃及旅遊千萬別自稱中國人 他曝被坑錢實例

熱門新聞

（圖／免費圖庫pakutaso）

11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好

2024-10-27 22:00
四生肖未來三年都很好運。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Arina Krasnikova）

4生肖連三年迎好運 屬豬創業順遂、他們桃花朵朵開

2024-10-28 00:15
四生肖下月工作運佳。示意圖。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

4生肖11月事業達高峰 屬牛獲上司信任、他們專案推進有成

2024-10-25 23:10
每個星座在2025年有不同的工作運。（取材自unsplash.com＠krakenimages）

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

2024-10-24 23:00
四生肖冬季前有望升職加薪。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

入冬前4生肖有望加薪 屬龍工作運登頂、他事業版圖再擴大

2024-10-21 22:40
四星座因性格特質使他們日子特別好過。示意圖。（取材自pexels.com@Tetyana Kovyrina）

4星座善良可靠日子好過 巨蟹體貼伴好運、他最懂規劃未來

2024-10-27 00:15

超人氣

更多 >
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
年底準備分紅 3生肖爽領橫財中大獎

年底準備分紅 3生肖爽領橫財中大獎
好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸

好市多會員費僅20元且可申請副卡 限時回歸
好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染

好市多這款冷凍食品被召回 上周仍在售 恐遭細菌感染
擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣

擺脫便秘 醫生曝這3個簡單生活秘訣