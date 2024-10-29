中國製掃地機器人遭駭 遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話

中製掃地機器人遭駭，在美國傳出罵髒話、追人等事件。非當事掃地機器人。示意圖。（取材自澎湃新聞）

中國製掃地機器人爆出遭駭客 入侵，在美國多地出現亂跑、大罵髒話的意外事件，由於爆出資安 危機的掃地機器人在韓國也有許多人購買，遭駭事件日前經由韓媒每日經濟報導後，引起民眾的關注，有南韓民眾就直言：「中國製的絕對不用」。

掃地機器人資安事件從今年5月開始在美國各城市陸續傳出，根據美國廣播公司（ABC）報導，一名住在明尼蘇達州 的律師丹尼爾·斯文森（Daniel Swenson）指出，當時他在家中看電視，突然聽到掃地機器人發出雜音，檢查App後發現有駭客透過藍牙控制了機器上的攝影機，他重設了密碼後重新將機器啟動，沒想到機器不僅沒有恢復原狀，還自己移動並罵出種族歧視 的髒話。除此之外，掃地機器人還會盯著斯文森孩子正在洗澡的廁所看。除了明尼蘇達州，德州、洛杉磯 等地都陸續傳出掃地機器人遭駭的事件，甚至還有受害者指出，機器會像發瘋似地追著家人或狗跑，相當嚇人。

根據報導，該款遭駭客入侵的掃地機器人為中國品牌ECOVACS的Deebot X2，而美國科技媒體TechCrunch在先前的報導就指出ECOVACS掃地機器人的安全漏洞，但當時ECOVACS並沒有給出相關回應，直到美國傳出多個遭駭客攻擊的事件後，ECOVACS才承認相關漏洞，並表示將在11月升級相關措施。

南韓家電業者指出，由於最近的掃地機器人都有內建鏡頭，因此應該要加強資安防護的相關措施。而中製掃地機器人遭駭的新聞下，也有不少人對於中製商品的資安問題提出疑慮，「絕對不用中國製產品，特別是用藍牙、Wifi連接的」、「要過濾中國製的產品」、「不要用中國製的，愛用國貨吧！」。

陸製掃地機器人遭駭！遠端偷看洗澡 美民眾嚇瘋：還會罵髒話

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