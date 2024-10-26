MLB／砸5萬美元買世界大賽本壘後方門票 台灣球迷：人生難得機會

世界大賽洋基對上道奇，視野最佳的本壘後方的觀眾席位置，藍色椅子票價一張5萬美元、黃色區域2.8萬美元。(中央社)

美國職棒最具代表性的兩支傳統勁旅洋基 、道奇 在世界大賽 交手，美國球迷稱這是一生難得的機會；一名台灣球迷買下本壘後方的位置，要價5萬美元。

美國職棒歷史上最具代表性的兩支球隊在總冠軍賽「世界大賽」交手，全美關注，昨天首戰道奇靠著弗利曼再見滿貫全壘打獲勝，電視轉播單位統計，尖峰時段有1780萬人收看轉播。

世界大賽熱度反映在票價，線上轉售平台統計，世界大賽第1戰的平均票價約每張1700美元。

住在洛杉磯的台裔球迷表示，首戰購買內野最上層、靠近全壘打標竿的位置，門票一張為1000美元。一名從台灣專程來洛杉磯看球的台灣觀眾，買下本壘後方第一層看台的位置，要價5萬美元。

雖然票價高漲，世界大賽前2戰在道奇主場的5萬多個座位仍然銷售一空。主場球迷搖著手上的藍色毛巾，形成一片藍海。比賽開打前，球場周邊安排行進樂隊演出，娛樂球迷，也炒熱主場氣勢。

現居俄勒岡州的道奇球迷莫羅（Jeff Moreaux）帶著兒子一起來看世界大賽，昨晚看到弗里曼（Freddie Freeman）敲出再見滿貫砲，他形容「整個看台都在震動，永生難忘」。

莫羅說，雖然道奇的投手戰力較弱，但他相信大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）和弗里曼組成的MVP連線，可以帶著球隊拿下總冠軍。

來自內華達州的雷諾茲（Tammy Reynolds）說，能看到大聯盟最有代表性的兩支球隊，洋基、道奇經典對決，這真是一生難得的經驗。