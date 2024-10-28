我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛州女險遭強暴 佯裝點披薩 機警撥打911求救

MLB世界大賽G3／紐約主場開打 洋基2連敗輸不得

年底準備分紅 3生肖爽領橫財中大獎

世界新聞網／輯
三生肖年底橫財運爆發。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）
三生肖年底橫財運爆發。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

2024年已近年末，不少企業會在歲末分紅或是舉辦尾牙抽獎活動，以犒勞員工一年來的辛苦，中國媒體《搜狐》喜報，生肖龍、馬、猴年底喜事不斷，準備領取橫財大獎。屬龍的人投資理財成果增長，甚至有機會中獎得到橫財；屬馬的人則是能享受到愛情帶來的幸福與滿足感。

生肖龍：事業高飛，財運亨通

屬龍的人在今年年末將會迎來職業生涯的一個高峰，過去之前的努力發揮效果，將有可能得到晉升或是突破性進展，帶來豐厚回報，連投資理財也有望顯著增長，甚至有機會中得彩票等小額橫財，建議適當規劃個人財務，保持樂觀積極的心態，以抓住即將到來的好機會。

生肖馬：感情甜蜜，家庭和睦

屬馬的人今年底將迎來情感生活最為溫馨美好的一段時光，無論是單身或是有伴，都能享受到愛情帶來的幸福與滿足感，尤其是正在尋找伴侶的人，很有機會遇到靈魂伴侶，已經有伴侶的人則能夠進一步加深彼此之間的了解與信任。

生肖猴：創意無限，靈感迸發

屬猴的人接下來創造力將達到前所未有的高度，無論是藝術創作、科技創新還是日常工作中的小發明，都能實現自己想法，還會得到公司的認可支持，獲得一筆不斐的分紅獎金，之後容易吸引貴人相助，為其開闢往成功的道路，透過這些成就所帶來的收入也令人驚喜。

生肖運勢

上一則

墨西哥亡靈節花藝展 紐約中央車站數千朵萬壽菊綻放

下一則

愈禁忌愈興奮…12星座「婚外情」契機 牡羊享受掠奪感、魔羯易職場外遇

延伸閱讀

4生肖11月事業達高峰 屬牛獲上司信任、他們專案推進有成

4生肖11月事業達高峰 屬牛獲上司信任、他們專案推進有成
3生肖一戀愛就變身 屬兔從「木頭」化身情話王子

3生肖一戀愛就變身 屬兔從「木頭」化身情話王子

入冬前4生肖有望加薪 屬龍工作運登頂、他事業版圖再擴大

入冬前4生肖有望加薪 屬龍工作運登頂、他事業版圖再擴大
最有生意頭腦4生肖今年底翻身 他事業開始起飛

最有生意頭腦4生肖今年底翻身 他事業開始起飛

熱門新聞

（圖／免費圖庫pakutaso）

11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好

2024-10-27 22:00
四生肖未來三年都很好運。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Arina Krasnikova）

4生肖連三年迎好運 屬豬創業順遂、他們桃花朵朵開

2024-10-28 00:15
四生肖下月工作運佳。示意圖。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

4生肖11月事業達高峰 屬牛獲上司信任、他們專案推進有成

2024-10-25 23:10
每個星座在2025年有不同的工作運。（取材自unsplash.com＠krakenimages）

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

2024-10-24 23:00
四生肖冬季前有望升職加薪。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

入冬前4生肖有望加薪 屬龍工作運登頂、他事業版圖再擴大

2024-10-21 22:40
四星座因性格特質使他們日子特別好過。示意圖。（取材自pexels.com@Tetyana Kovyrina）

4星座善良可靠日子好過 巨蟹體貼伴好運、他最懂規劃未來

2024-10-27 00:15

超人氣

更多 >
11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好

11月運勢大開 5生肖「強運讓人眼紅」 財氣爆發、健康狀況好
4生肖連三年迎好運 屬豬創業順遂、他們桃花朵朵開

4生肖連三年迎好運 屬豬創業順遂、他們桃花朵朵開
李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網

李英愛罕見放閃 73歲老公最強逆齡：零皺紋震撼全網
9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估

9種罐頭食品 廚師、營養師：價值被低估
華女未掛前車牌 一月被罰三次 原來加州法律有這規定

華女未掛前車牌 一月被罰三次 原來加州法律有這規定