迪士尼員工靠過來請他幫個忙 「短短幾分鐘」獲驚喜

迪士尼樂園充滿歡樂和驚喜。(新華社)

迪士尼 是個適合大人小孩的遊樂園，該樂園以服務親切著稱，近日有網友至迪士尼旅遊，他協助工作人員填寫問卷後，對方就送他米奇的隨身鏡，讓他又驚又喜的直呼「不要拒絕迪士尼員工的任何請求」。其他網友也有類似經驗，當時甚至收穫3張煙火VIP券、200元購物金、T-shirt等。

一名網友在小紅書發文表示，他近日在中國迪士尼旅遊，正在前往冒險島通往市集的路上，看到草坪上有幾個白色帳篷，接著就有工作人員跑向他，並請他幫忙做問卷，他也跟著上前協助填寫，想不到短短幾分鐘的時間，就得到米奇隨身鏡當作填寫問卷的禮物，讓他直呼「不要拒絕迪士尼員工的任何請求」。

有類似經驗的網友留言「疫情前有一次去迪士尼，被工作人員攔下叫去會議室開會2小時，送了三張煙火vip、200元購物禮金、三件T-shirt還有啥的我給忘記了」、「我也是小鏡子，我做問卷的時候我對象在旁邊插嘴，工作人員立刻過來：請讓這位女士獨立作答，我笑死了」、「我之前做，得到一個老闆的鑰匙扣」、「我拿到貼紙」、「我是茉莉公主的徽章」、「我收穫了一支米奇筆」。

還有網友留言「我老公以為辦信用卡婉拒了，我跟在後面說什麼事，人家說不好意思先生已經拒絕我們了，我們沒問題了，氣的我狂揍他說哪個辦信用卡用iPad」、「我老公是個戒備心很重的人，我一直說好，他一直說不要，還拉我和兒子走，被我訓了一頓。帶了心機最重的人來最天真爛漫的地方」。