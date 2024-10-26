三種常見秋季穿搭 當心看起來比實際顯老

秋裝搭配不好，容易讓自己看起來更顯老。（取材自unsplash.com＠Artificial Photography）

天氣逐漸轉涼，到了秋天，有許多以針織材質為主的服裝，但這些服裝沒搭配好，容易給人厚重、顯老的形象。日本媒體「サンキュ！」近來就分析，什麼樣的衣物容易讓人顯老，以及在搭配時該怎麼調整。

1.膚色顯得黯淡的上衣

提到秋天，與夏季的明亮色彩相比，多了更多穩重的色彩。但上衣是最接近臉部的衣物，選錯顏色可能會讓膚色顯得黯沉。當選擇沉穩色調時，可以挑選有光澤的材質，使其更具立體感。或是透過圍巾搭配色彩或圖案，還有內搭白T恤等等，讓臉部周圍顯得更加明亮。

2.突顯身材的材質

秋季常有保暖的羊毛等材質衣物，這類材質容易增加服裝的體積。好比棉質與羊毛相比，羊毛材質的衣服更容易顯得臃腫。對於體積感較大的材質時，盡量去選擇深色系。若是粗針織毛衣，可以與有光澤的緞面材質搭配，靠著不同材質的結合來平衡。

3.全身穿搭無層次

有些人喜愛單一色調的穿搭風格，像是全身米色或灰色等柔的色調來凸顯氣質。然而若是搭配不當，顏色過於單一，反而會讓身材看起來太笨重。應該避免上下都是寬鬆的款式，通過剪裁來增加層次感。即使是相同色調，也可以加入帶有圖案的小配件作為點綴。