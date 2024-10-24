2025年門票變貴 教你用優惠價玩迪士尼世界

加州迪士尼樂園和佛州迪士尼世界明年票價都上漲。圖為佛州迪士尼世界。（取材自pexels.com@ Craig Adderley）

今日美國報（USA Today）報導，佛州迪士尼 世界將跟進加州迪士尼樂園調漲票價，年票將增加30至100元，明年11、12月的門票價格創下新高，若想造訪迪士尼又不想荷包大失血，可以先查票價較便宜的時間點。

報導指出，迪士尼票價為浮動制，根據造訪日期和地點而有不同，人多的時候、熱門的點比較貴，以一位9歲以上的遊客為例，動物王國（Animal Kingdom）的票價在119至174元之間，新世紀樂園（EPCOT）為129元至194元，好萊塢夢工廠（Disney ’s Hollywood Studios）為139至194元，最受歡迎的神奇王國（Magic Kingdom）則是139至199元。

報導指出，一年中到迪士尼遊玩最貴的時間點通常是感恩節的周末和從聖誕節至新年的那一周，今年造訪迪士尼最貴的票價是神奇王國的189元。

若想買到優惠的迪士尼世界門票，有以下方法。想在迪士尼玩一天以上的遊客，幾乎都會買多日票，停留時間越多天，平均一天的票價也越便宜；也可以到迪士尼世界的官方網站（https://disneyworld.disney.go.com/admission/tickets/theme-parks/）看每天的票價，選較低價格的日期購買，例如明年較便宜的日期落在8月和9月。

迪士尼世界的網站（https://disneyworld.disney.go.com/special-offers/）上也有針對停留超過一天的遊客推出優惠，停留兩天三夜的套裝行程可以省下2百元，明年初的飯店房價也有75折優惠。

明年全年入住迪士尼園區飯店的遊客可免費獲得入住日期的水上樂園門票。颱風湖水上樂園（Typhoon Lagoon water park）和暴風雪海灘水上樂園（Blizzard Beach water park）9歲以上的遊客的門票通常最低為64元。

今年的優惠還有飯店入住折扣，另外針對Disney+訂閱者、迪士尼聯名信用卡卡友等也有優惠，佛州州民、年票持有者和軍人也有優惠。