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12星座2025年財運分析 巨蟹等好禮送上門、這星座投資運最旺

世界新聞網／輯
2025上半年星座財運分析搶先看。示意圖。（取材自pexels.com@Anastasia Shuraeva）
2025上半年星座財運分析搶先看。示意圖。（取材自pexels.com@Anastasia Shuraeva）

2024年即將步入尾聲，不少人或許已經將自身目標，朝向2025年開始展望。日本網站「SPUR.JP」近來就搶先預測，並且排行2025年12星座的財運好壞。

第12名 處女座

處女座對財富這個詞感到有些抗拒，他們認為最富有的生活，就是持續當下的極簡生活。

第11名 雙魚座

可能會因放鬆警惕而過度消費，關鍵在於是否掌握花費收支。可以使用記帳工具管理財產。

第10名 摩羯座

收入可能會有所波動。不要因一時的變化而過度在意，需要保持冷靜，制定長期的財務規劃。

第9名 射手座

比起存錢，花錢更使人快樂。為了將來的收入，偶爾體驗花大錢的感覺也有其必要，也能讓自己更有動力去努力。

第8名 金牛座

房地產的相關運勢不錯，但日常收支還是有不確定性。可以發揮金牛座的韌性，慢慢積累聚沙成塔。

第7名 獅子座

財運尚可，但若是能夠多加努力，生活會更富裕。嘗試無現金支付是個好點子，首先從下載相關app開始研究吧。

第6名 牡羊座

財運好壞與是否積極挑戰息息相關，還不是追求穩定的時候。記住，人脈是最強大的資產，不要吝嗇社交上的開銷。

第5位 天蠍座

天蠍座一直在努力儲蓄，而作為長期努力的獎勵，最終將得到命運女神為你準備的一份大禮。

第4名 天秤座

財運不錯，但可能會想理財投資，但又覺得大家沒這麼做而感到猶豫。其實大家只是默默理財，不一定會說而已，自己要積極行動才行。

第3名 水瓶座

水瓶座財運有往上趨勢提升，特別是直覺非常敏銳，能夠察覺到「有賺錢潛力的領域」或「即將展翅高飛的行業」。善用水瓶座特有的好奇心與求知欲，提升你的理財素養，是這段時間最有效的策略。

第2名 巨蟹座

如果上半年有想買的東西，建議能等則等。也許你想要的飾品，會在生日時有人送給你，或者想要的家電會出現折扣活動。夏季獎金也可能比預期多，讓你能夠購買更高檔的商品。不必著急，慢慢期待6月的到來。

第1名 雙子座

木星這位天空中最大方送禮者，會從2024年5月開始進入雙子座，並停留到2025年6月10日。而木星停留的這段期間，正是投資的好機會。當然，要謹記「投資要用剩餘資金」是鐵則。如果目前沒有投資資金，不妨先開始規劃儲蓄。

投資 儲蓄 房地產

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