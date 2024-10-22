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29歲男學貸不還「錢買股票投資」 暗藏可能風險

世界新聞網／輯
理財網紅Caleb Hammer近日接受訪問時透露自己學生貸款還沒還完，因為他把錢投入股市，投資報酬率更高。(翻攝George Kamel YouTube)
理財網紅Caleb Hammer近日接受訪問時透露自己學生貸款還沒還完，因為他把錢投入股市，投資報酬率更高。(翻攝George Kamel YouTube)

29歲的網紅漢默（Caleb Hammer）常在他的YouTube頻道給網友理財建議，擁有超過百萬位粉絲，一段他最近接受的訪問揭露他還有數萬元的學生貸款尚未償還，漢默也解答他這麼做的原因，但他的這個理財方法不是所有人都適用。

Moneywise報導，漢默常對有財務或理財問題的觀眾提供直白的意見，人們將他和提供財務建議的廣播名人拉姆西（Dave Ramsey）相提並論，漢默被譽為「千禧世代的拉姆西」，兩人有許多相同的理財觀念，但漢默有一點和拉姆西大不同，拉姆西聲稱自己沒有任何債務，但漢默近日表示他還有3.5萬元的學生貸款還沒還清。

漢默近日接受「拉姆西秀」（The Ramsey Show）的共同主持人卡梅爾（George Kamel）訪問時，透露自己還有一筆3.5萬元的學生貸款已經放了將近十年還沒還清，但他不是沒有付款能力。

漢默說，與其付錢還貸款，不如把錢投到股市，他將拿來還款的錢投資股票，投資報酬率不斷上升，從30%到50%，但他當年的學生貸款利率只有2.5%。

報導指出，漢默當年借貸時的利率只有個位數是可能的，但標普500指數過去十年成長13%，因此漢默把錢投到股市而非還款是能獲利的，但這操作方法並不適用於所有人，若有下列情況就不能套用。

報導指出，若想舉債投資於高風險的理財方式，所有可能都要考慮進來，首先要考量的就是利率，漢默享有的低利學生貸款已不復見，今年的學生貸款利率範圍在5.5%到8%；另外，標普500指數的未來不可預測，沒人能保證還會大漲。

第二要考慮的是貸款期限。學生貸款還款期可長達30年，但若是其他種類的借款例如保證金債務（margin debt）或信用額度（lines of credit），當股市崩盤或情勢有變化時就可能被收回。

根據金融業監管局（FINRA）的數據，今年8月的保證金債務高達7970億元。Yahoo金融民調結果顯示，疫情期間將近43%的散戶借款買股票，他們所承受的風險比漢默高出許多。

報導建議，投資人還必須考慮自己的風險偏好。無論利率或期限為何，借錢都比簡單投資現金風險更大，對一些投資人來說，這種風險不值得冒。

貸款 投資

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