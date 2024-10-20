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「微笑2」擠下「劊樂小丑3」 北美票房奪冠

中新社／綜合20日電
「微笑2」由娜歐蜜史考特主演。(路透)
「微笑2」由娜歐蜜史考特主演。(路透)

北美「萬聖節檔」新片連連，繼「劊樂小丑3」（Terrifier3）之後，「微笑2」（Smile2）首映摘得北美單日和周末票房冠軍。 

據票房統計網站BoxOfficeMojo10月20日的電影市場數據，37部影片北美周末票房（10月18日至20日）報收約6734萬美元，較前一周末減少約7%，連續三個統計周期維持下跌勢頭。

懸疑驚悚恐怖電影「微笑」2022年面世，首部影片以約1700萬美元成本豪取逾2.17億美元全球票房，成為當年最賺錢的電影之一。時隔兩年推出的「微笑2」自18日亮相後連奪北美單日票房冠軍，並以約2300萬美元首映周末票房登上最新一期北美周末票房榜首。該片開畫票房成績和口碑反響總體來看優於前作，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.3、MTC評分66、爛番茄新鮮度83%（131評），CinemaScore打分為B。

此輪北美周末票房十強另一個新面孔是由知名演員安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）主演的「我們同在」（暫譯，We Live in Time）。這部愛情劇情片11日小範圍上映，隨著放映影院從個位數增至三位數，此番周末票房環比大漲1699%，以約419萬美元從上期榜單第18名躍升至本輪排名第5位，開畫反響為IMDb評分7.4、MTC評分60、爛番茄新鮮度80%（132評）。

「荒野機器人」北美票房第二。(圖／UIP提供)
「荒野機器人」北美票房第二。(圖／UIP提供)

除此以外，本期北美周末票房十強其他席位排名可謂波瀾不驚。

美國夢工廠旗下「荒野機器人」（The Wild Robot），以約1010萬美元連續第三次摘得北美周末票房亞軍。這部科幻冒險動畫片北美票房現已突破1億美元，全球票房接近2億美元。 

恐怖片「劊樂小丑3」第二個上映周末票房環比下跌50.8%，以約931萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名第三位。該片北美票房現約3622萬美元、總票房約4158萬美元。

「劊樂小丑3」在北美票房退居第三名。（美聯社）
「劊樂小丑3」在北美票房退居第三名。（美聯社）

「陰間大法師」（Beetlejuice Beetlejuice）以約500萬美元周末票房從上期榜單季軍降至本輪排名第4位。這部奇幻恐怖喜劇片北美票房現約2.84億美元、全球票房逾4.35億美元，已超過科幻動作片「沙丘2」（Dune：Part Two）升至2024年北美票房榜第4位。

隨著放映影院減少，犯罪歌舞劇情片「小丑：雙重瘋狂」（Joker：Folieà Deux）第三個上映周末票房環比再降68.9%，以約218萬美元從上期榜單第4名跌至本輪排名第6位。目前該片北美票房僅約5644萬美元；幸得約佔七成的北美以外市場支撐，總票房已增至約1.92億美元。

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