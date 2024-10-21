俄州3賊闖鞋店「狂偷逾百隻右腳鞋」 店主崩潰：剩一腳怎賣

俄亥俄州有間鞋店半夜遭3名竊賊闖入，一共被偷走超過100隻、價值約5萬美元的球鞋。示意圖。(Photo by Jakob Owens on Unsplash)

俄亥俄州 （Ohio）傳出離奇竊盜案，有間鞋店半夜遭3名竊賊闖入，他們一共偷走超過100隻、價值約5萬美元的球鞋，店主收到消息後趕到現場，崩潰地表示竊賊們只偷走架上展示的右腳鞋子，剩下的左腳和鞋盒雖在倉庫裡安然無恙但也變得毫無價值。

7KPLC報導，這起見8日發生在俄亥俄州的辛辛那堤，鞋店「Sole Bros」的老闆柯恩（Luke Kern）凌晨2時接獲店長通知，稱店內遭遇盜竊，趕到現場後發現店內有超過100隻、價值約5萬美元的球鞋和服飾失竊。

曝光的監視器畫面中，可以見到3名竊賊為2男1女，一夥人闖進店內後大肆搜刮，最後抱著大量鞋子離開。

令柯恩崩潰的是，竊賊偷走的大部分是擺在架上、用來展示的右腳鞋，左腳鞋則與鞋盒安然無恙地待在倉庫中，只有幾雙鞋是兩腳都被偷走，鞋子被偷、留下的左腳也無法販售的窘境讓柯恩表示「我不知道他們拿走單腳鞋子的動機是什麼，我根本無能為力，1隻鞋要怎麼賣？」

據悉，這已經是「Sole Bros」18個月內遭遇的第2起盜竊，苦不堪言的柯恩公布監視器畫面、希望有線索的人可以協助，以便盡快照到這3名竊賊。

3賊半夜闖鞋店「狂偷逾百隻右腳鞋」店主崩潰：剩一腳怎麼賣

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