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熱門色更別輕忽搭配 穿這三種顏色衣物當心「看起來顯老」

世界新聞網／輯
服裝顏色沒搭好，可能會讓自己看起來更顯老。（取材自unsplash.com＠micheile henderson）
服裝顏色沒搭好，可能會讓自己看起來更顯老。（取材自unsplash.com＠micheile henderson）

現代人愛美，在出門的時候，都會想要好好打扮自己，比如服裝顏色的穿搭，往往就會影響外在形象。日本媒體「サンキュ！」近來就分析在穿搭上，三種容易讓40歲以上的人，看起來容易更「顯老」的NG顏色。

1.粉彩色

粉彩色的針織服飾，能夠營造出柔和的氛圍，近年在秋冬品項中也相當常見，每次看到總是相當吸引人。然而，讓粉彩色靠近臉部時，可能會因為鮮豔的顏色過於突出，相對使得臉部顯得暗沉。可以選擇深藍色等具有收斂效果的基本色作為上衣，將粉彩色應用於下半身搭配。

2.酒紅色

酒紅色帶有溫暖感，是秋冬的代表色，常見於針織衫、圍巾、手套等品項，給人感覺相當高雅。不過這種顏色相對容易融入冷膚色，因此當人們到了中年膚色變化後，可能產生不協調。可以嘗試在髮色或唇色中加入些許紅色調，使臉部顯得更加明亮，提升整體的協調感。或者直接選擇「紅色」，也許能比酒紅色更不易顯現膚色暗沉，且更容易搭配。

3. 白色

雖然白色能使樣貌顯得更加亮眼，但如果穿著大件的白色粗針織衫，就可能讓身材看起來更為臃腫。比起單穿一件白色上衣，不如作為內搭，或者疊穿背心等等，好發揮出白色原本的提亮效果。此外，簡單搭配時，可以使用白色的包包或鞋子等配件，來增添適當的對比與層次感。

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