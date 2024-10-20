開箱J.P.摩根家族紐約百年豪宅 古典手工藝奢如劇院

外國YouTube頻道開箱一棟1896年建成的古典公寓。（取材自YouTube＠Erik Van Conover）

很多古典工藝之所以珍貴，不在於材料本身的成本，而是當初那樣的手工技術，在現今或許早已失傳，再也找不到其他人能夠複製得出來。近來美國YouTube 頻道，開箱一棟超過百年歷史的古典豪宅，就讓人有這樣的感慨。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，YouTube頻道「Erik Van Conover」分享一座位於紐約曼哈頓 ，建於1896年的豪宅公寓。這座公寓的原主人是投資 大亨J.P.摩根（J. P. Morgan）的堂兄弟，是紐約現存的歷史公寓中，少數沒有經過大規模改建的宅邸。

正因如此，在這棟公寓的內部，可以看到許多帶有優雅氣息的裝潢，彷彿置身於一座古典劇院一般。屋內精巧的雕飾，以及彩色玻璃窗等等，也讓人佩服當時工匠的手藝。當然，像這樣的豪宅也身價非凡，據說開價高達4950萬美元。

許多網友回應「我好喜歡它的工藝，只可惜對我遙不可及」、「這樣的房子永遠不該被翻新」、「美麗與真正的工藝」、「那些手藝都不在了，它具有兩億美金的價值」、「它其實貴在它的地理位置」、「純粹的美麗」、「簡約風格就是最棒的」、「遺憾的是，有很多這樣的舊房子被摧毀，變成了簡單的白色盒子」。