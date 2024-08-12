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他分享好市多牛排骨簡單食譜 網友貢獻一招更省電

世界新聞網／輯
好市多銷售多種牛肉。(新華社)
好市多銷售多種牛肉。(新華社)

簡單料理來了！網友分享美式賣場好市多Costco「牛排骨」的吃法，只要使用薄油加燒烤料醃製，再將牛排裹上錫箔紙放入烤箱，就可以享受美味的料理。其他人認為，這種做法太過耗電，建議他使用壓力鍋（instant pot）料理，味道差不多，還能省電。

一名網友在小紅書貼文分享「Costco牛排骨吃法」，他表示非常喜歡吃這款牛排，吃法也是始終如一，「薄油加燒烤料醃製，裹上錫箔紙，330華氏度2個小時」，就能得到美味料理。

其他人紛紛留言分享自己的做法，「我們開始也一直這麼做，一個月做好幾次，然後電費就爆了，然後就用了減配版，直接扔instant pot (壓力鍋)一個小時，也一樣美味，還不怎麼費電」、「我是用壓力鍋先做韓式牛骨湯，再把煮好的牛骨拿出來加烤肉烤」、「我今天晚上才做的，一盒排骨，加上一顆洋蔥，黑胡椒研磨粒，Costco買的日式烤肉醬，全部丟到instant pot，不加一滴水，高壓40分鐘，連綽水都沒有，肉燉煮的脫骨，微微甜甜鹹鹹的好吃又下飯」。

還有人分享「你這個太費電了，牛排骨已經很貴了電費就省點，我是買回家泡血水，然後沸水，洗乾淨了扔電壓力鍋，一大個洋蔥切一刀，三個八角，沒過牛排骨的水，然後下鹽巴隨便下點，壓40分鐘就可以脫骨了，加點雞精再來點鹽巴調味，另起鍋煮豆芽，煮越南粉（包裝上畫了玫瑰花的那款好吃），把麵和豆芽放碗裡再配一條脫骨的肉肉，淋上湯，完美的復刻了越南粉」。

Costco 好市多

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