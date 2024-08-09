12星座誰最疑心病 天蠍直覺驚人、他心情不好就各種小劇場
每個人性格不同，有些人看什麼是什麼，但有些人就算看到了表象，也還是會繼續懷疑背後有什麼不為人知的企圖。日本網站「占TV」近來就排行12星座，分析哪些星座特別有這類深入猜測的疑心病性格。
第12名 雙子座
愛八卦的雙子座，雖然很喜歡聽別人講話，但如果得要自己去思考推敲，就顯得不太願意了。
第11名 牡羊座
牡羊屬於有狀況就直接行動的人，不會去想太多。
第10名 金牛座
金牛看上去好像思考很多，實際上沒特別去多想什麼。
第9名 天秤座
比起還要自己猜想，天秤寧願把時間花在多跟人相處、聊天。
第8名 獅子座
與其在乎深思別人如何，獅子更只關心自己。
第7名 雙魚座
雖然會去猜想他人，但會漸漸分不清哪些是自己的猜測，哪些才是現實。
第6名 射手座
在他們開始學習的時候，也等於會開始去做深度猜想。
第5名 水瓶座
他們喜歡深入研究的不是人際關係，而是自己關心的事項。
第4名 魔羯座
為了準備計畫，他們會做出必要的，足夠完備的事前研究。
第3名 處女座
個性認真的處女座，絕不允許手上的事情出現一絲紊亂。因此他們會追求完美，不許自己讓任何人感到失禮。在行動之前，總是會審慎思考，但如果擔憂地太超過，也可能因此作繭自縛。
第2名 天蠍座
洞察力敏銳的天蠍座，在反覆觀察的同時，也等同於對人事物開始有了深入的解讀，而在過程之中，他們也可能持續修正自我意見。不過由於直覺很準，其實最一開始的猜測已經很正確了，後續反而容易因為想太多，結果因此搞錯。
第1名 巨蟹座
巨蟹座容易感情用事，所以在心情好的時候或許沒什麼，但要是心情不好，就會開始懷疑「真奇怪啊！怎麼會呢？」然後開始針對他人去做各種猜測。但也因為這樣，容易被嫉妒和憤怒等負面情緒影響，需要適時冷靜下來。
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