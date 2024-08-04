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「死侍與金剛狼」北美票房遙遙領先 衝進今年影史票房第2名

中新社／洛杉磯4日電
「死侍與金剛狼」劇照。（取材自IMDb）
「死侍與金剛狼」劇照。（取材自IMDb）

美國漫威超級英雄電影「死侍與金剛狼」（Deadpool& Wolverine）繼續高歌猛進，已升至2024年北美和全球票房排行榜亞軍。

據票房統計網站BoxOfficeMojo8月4日的電影市場數據，26部影片北美周末票房（8月2日至4日）報收約1.7億美元，與前一周末創下的2024年迄今北美周末票房最高紀錄相比減少約四成。這是北美周末票房連續9個統計周期保持在1億美元以上。

「死侍與金剛狼」自7月26日首映至今，北美單日票房冠軍位置無可撼動；第二個上映周末雖票房環比下跌54.1%，仍以約9700萬美元在最新一期北美周末票房榜上遙遙領先。這部科幻動作喜劇片十天之內收獲北美票房約3.96億美元、全球票房達8.24億美元，不僅刷新2016年和2018年推出的前兩部「死侍」的票房數據，還超越「神偷奶爸4」（Despicable Me4），升至2024年北美和全球票房榜第二位。 

「死侍與金剛狼」找來萊恩雷諾斯、休傑克曼展現互動魅力。(圖／漫威影業提供)
「死侍與金剛狼」找來萊恩雷諾斯、休傑克曼展現互動魅力。(圖／漫威影業提供)

8月2日亮相的幾個「新面孔」衝入本期北美周末票房十強，但大多反響平平。

其中，M·奈特·沙馬蘭自編自導的懸疑恐怖片「圈套」（Trap）以約1560萬美元首映周末票房摘得季軍。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分6.2、MTC評分53、爛番茄新鮮度48%（98評），CinemaScore打分為C＋。

另一部新片「哈羅德和紫色蠟筆」（暫譯，Harold and the Purple Crayon）以約600萬美元首映周末票房居第6位。這部奇幻動畫喜劇片改編自同名暢銷童話故事書，開畫反響為IMDb評分5.8、MTC評分35、爛番茄新鮮度28%（36評），CinemaScore打分為A－。

在「老面孔」方面，「龍捲風暴」（Twisters）此番周末票房跌幅有所收窄，以約2265萬美元蟬聯本期榜單亞軍。這部動作冒險片北美累計票房現約1.96億美元、全球票房約2.74億美元。

喜劇動畫片「神偷奶爸4」以約1125萬美元周末票房從上期榜單季軍降至本輪排名第4位，其北美累計票房現約3.14億美元、全球票房約7.52億美元。 

奇幻動畫片「腦筋急轉彎2」（Inside Out2）則以約670萬美元周末票房從上期榜單第4名退居本輪排名第5位。自6月14日上映至今，其北美票房約6.27億美元，全球票房高達15.55億美元，依然是2024年北美和全球票房榜無可爭議的霸主。

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