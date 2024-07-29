我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

雙面人生？民運人士王書君被控外國代理人 在紐約開審

等了1年？行刺川普凶嫌去年初備槍 1招躲追查

編譯盧思綸／即時報導
行刺美國前總統川普的槍手庫克斯（圖），1年前開始陸續準備武器，槍械相關購買紀錄超過25筆，甚至小心翼翼使用假名躲避追查。(美聯社)
行刺美國前總統川普的槍手庫克斯（圖），1年前開始陸續準備武器，槍械相關購買紀錄超過25筆，甚至小心翼翼使用假名躲避追查。(美聯社)

執法部門消息人士爆料，行刺前總統川普的槍手庫克斯（Thomas Crooks），一年前開始便陸續準備武器，槍械相關購買紀錄超過25筆，甚至小心翼翼使用假名掩蓋網路足跡以躲避追查。

川普日前在賓州造勢遭遇槍擊行刺，槍手庫克斯在不到150公尺的距離，使用AR-15半自動步槍連續朝川普開8槍，隨後遭特勤狙擊手當場擊斃，事後全案交由聯邦調查局（FBI）負責偵辦。

如今，紐約郵報報導消息人士透露，年僅20歲的槍手庫克斯從去年春天開始準備武器，在線上槍店有超過25筆消費紀錄，並且極力掩蓋自己的網路歷史活動，顯示行刺經過精心策畫。目前並不清楚消費項目是否為真槍實彈，但大多情況下，聯邦政府規定買槍需要經過背景與身分調查。

消息人士表示，庫克斯在今年上半年還買了6種「化學前體」，用於製作初級爆炸裝置。調查人員曾在庫克斯於案發現場車輛及家中查獲初級爆炸裝置，而庫克斯購買時同樣使用了假名。

除了祕密囤積武器裝備以外，庫克斯也搜尋過包含前總統甘迺迪、斯洛伐克總理費科等名人遇刺及大規模槍擊事件。

消息人士還說，庫克斯「非常聰明」，去年9月開始接觸正式槍械課程後對迅速對射擊產生很大興趣。

庫克 川普 槍擊

上一則

日本觀光藏陷阱 他親測「陰陽菜單」靠1招省錢點餐

延伸閱讀

專家之眼╱若川普當選 能重啟新《廣場協議》？

專家之眼╱若川普當選 能重啟新《廣場協議》？
因應川普當選變數 歐乾淨能源技術業者投資卻步

因應川普當選變數 歐乾淨能源技術業者投資卻步
民主黨鐵票鬆動 拉丁裔不滿移民政策恐轉投川普

民主黨鐵票鬆動 拉丁裔不滿移民政策恐轉投川普
總統大選倒數99天 賀錦麗讓民主黨重燃熱情 但關鍵州仍落後

總統大選倒數99天 賀錦麗讓民主黨重燃熱情 但關鍵州仍落後

熱門新聞

每個血型喜歡得到的稱讚不同。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karolina Kaboompics）

四血型被稱讚什麼會高興 AB型看似不求讚賞卻對一句話沒輒

2024-07-24 22:35
X帳號名為「Byl Holte」的網友貼出他在巴爾的摩一間生蠔餐廳用餐的付款明細，居然有一筆1.12美元的「廚房感激費」，讓他直呼太超過了。(翻攝 Byl Holte X帳號 @SirBylHolte )

餐廳內用帳單出現「廚房感激費」 服務生也說不出所以然

2024-07-23 20:50
響尾蛇鏡頭專案這套系統已上線，拍攝科羅拉多州某地數百尾響尾蛇的蛇窟。（取材自RattleCam.org）

響尾蛇跟你想得不一樣 一窺數百尾大蛇窟生動景象

2024-07-18 19:50
一位外國網友分享自家緬因貓成長前後差別。（取材自TikTok＠richiethemainecoon）

世界最巨貓 可愛小緬因貓養大後變身帥氣「獅子王」

2024-07-23 21:20
三星座值得深交。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring）

3星座有本事沒脾氣 天秤最可靠、他們是朋友的保護傘

2024-07-22 19:40
沃爾瑪變更結帳收銀台使用政策，尤其是自助結帳，已發紊亂，客戶抱怨不已。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

沃爾瑪變更自助結帳櫃台規定 顧客等到發怒：整車不買行了吧

2024-07-26 19:40

超人氣

更多 >
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡
小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人
巴奧／江旻憓奪金 香港發76萬美元獎金 全球最高

巴奧／江旻憓奪金 香港發76萬美元獎金 全球最高
巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國

巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國
巴奧／工作人員突穿越場地「嚇到馬兒」中國選手名次暴跌

巴奧／工作人員突穿越場地「嚇到馬兒」中國選手名次暴跌