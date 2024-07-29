等了1年？行刺川普凶嫌去年初備槍 1招躲追查

行刺美國前總統川普的槍手庫克斯（圖），1年前開始陸續準備武器，槍械相關購買紀錄超過25筆，甚至小心翼翼使用假名躲避追查。(美聯社)

執法部門消息人士爆料，行刺前總統川普 的槍手庫克 斯（Thomas Crooks），一年前開始便陸續準備武器，槍械相關購買紀錄超過25筆，甚至小心翼翼使用假名掩蓋網路足跡以躲避追查。

川普日前在賓州造勢遭遇槍擊 行刺，槍手庫克斯在不到150公尺的距離，使用AR-15半自動步槍連續朝川普開8槍，隨後遭特勤狙擊手當場擊斃，事後全案交由聯邦調查局（FBI）負責偵辦。

如今，紐約郵報報導消息人士透露，年僅20歲的槍手庫克斯從去年春天開始準備武器，在線上槍店有超過25筆消費紀錄，並且極力掩蓋自己的網路歷史活動，顯示行刺經過精心策畫。目前並不清楚消費項目是否為真槍實彈，但大多情況下，聯邦政府規定買槍需要經過背景與身分調查。

消息人士表示，庫克斯在今年上半年還買了6種「化學前體」，用於製作初級爆炸裝置。調查人員曾在庫克斯於案發現場車輛及家中查獲初級爆炸裝置，而庫克斯購買時同樣使用了假名。

除了祕密囤積武器裝備以外，庫克斯也搜尋過包含前總統甘迺迪、斯洛伐克總理費科等名人遇刺及大規模槍擊事件。

消息人士還說，庫克斯「非常聰明」，去年9月開始接觸正式槍械課程後對迅速對射擊產生很大興趣。