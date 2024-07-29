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周一體重變重因為周末太放縱？健身教練告訴你真相

世界新聞網／輯
有些人會發現自己的體重在周一時較重，認為是周末太放縱的結果，但健身教練莉茲說那是水份重量，不用擔心。(翻攝Lizzy High Instagram )
有些人會發現自己的體重在周一時較重，認為是周末太放縱的結果，但健身教練莉茲說那是水份重量，不用擔心。(翻攝Lizzy High Instagram )

有些人會發現自己的體重在周一時比較重，認為是周末大吃大喝、太放縱的結果。但健身教練莉茲（Lizzy High）說不用太擔心，那其實是水份的重量，若在周一發現體重變重無需太擔心，維持原來的健身習慣、持續往目標前進即可。

每日星報（Daily Star）報導，莉茲是一位專業健身教練也是一位健身狂熱份子，她的Instagram帳號「Liz Bites Back」擁有45.6萬名粉絲。

報導指出，很多人會在周末時犒賞自己一番，也許是大吃一頓甜點，或是喝幾杯紅酒、啤酒，但有人因此擔心體重是否因此而增加。

莉茲在影片解釋，對於周末過後體重計上增加的數字不用擔心，那不是脂肪，是水份的重量。

莉茲說，比較鹹的鈉含量高食物、上廁所次數變少、喝酒、暴食都是讓體重數字上升的原因，但那都是留在身體的水份重量，不是脂肪。

莉茲說，不管體重計上的數字增加多少，生理上不可能過了一個周末就增加5磅的脂肪，所以無需驚慌或太擔心，也不用因此限制自己之後攝取的熱量，她建議最好的應對方式就是維持原來的健身習慣和強度並專注於自己的目標。

許多網友留言，表示莉茲的資訊很實用，也有人說她因此總是在周二量體重，以記錄自己的健身成果。

莉茲提倡以均衡的方式鍛鍊身體，她認為均衡的飲食可以讓健身成果更好，也鼓勵人們在健身的同時也要享受生活，不需要太多限制。

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