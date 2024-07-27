曬太陽有五秘訣 取得維他命D又不怕危害健康

曬太陽而簡易取得維他命D有益健康，但曬太久反而有害。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Summer Stock）

維他命D向來有「曬太陽維他命」的美稱，對維持骨骼強度、免疫系統健康、最大化神經與肌肉功能息息相關。增加體內維他命D比值的最簡便方式，便是花時間曬太陽，但是曬太陽過度對健康有害，例如會曬傷、增加皮膚癌的風險；專家為此提出五大竅門，確保取得曬太陽的益處，但又不致弄傷皮膚。

首先便是曬太陽時間很關鍵。在晴朗天氣時，紫外線B(UVB)達最高峰時間，也就是早上11點到下午3點之間，曬太陽10到15分鐘就達標。

再來便是防曬乳液。應使用防曬乳液，凡是防曬係數(SPF)達30或更高的都好，可保護皮膚不被曬傷。

第三便是查閱紫外線指數。每天檢查自己所在地的紫外線指數，以判定曬太陽時間多長最安全。紫外線係數到3或者更高，一般而言就足以供人體合成維他命D。只是，紫外線指數更高，意味因紫外線而受傷的可能性增加，此時要增加額外的防日曬措施。

第四是曬太陽的適合穿著。人體愈多皮膚曬到太陽，產出的維他命D就愈多，但也只達到一定程度（介於1萬到1萬5000國際單位之間）。過長時間曬太陽，皮膚過多接觸到陽光，超過一定程度，就增加曬傷的風險。穿T恤及短褲，露出手臂及腿，應該就能取得足夠的維他命D。

第五是考慮補充劑。假如你擔心自己沒因陽光取得足夠的維他命D，例如所住的地區或健康考量，那麼該問醫療業者，或經由飲食，而取得更多維他命D。