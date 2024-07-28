哪間機場最容易遺失行李？他被氣到架網站統計

搭飛機旅遊，如果行李被搞丟會很麻煩。(取材自unsplash.com/@mparzuchowski)

在7、8月旅遊旺季中，不少民眾會選擇出國旅遊，然而搭飛機出國，不時卻會出現人到了行李卻沒有到的情況，令人相當苦惱，對旅遊行程、心情都會造成不小影響。對此一名新創企業家，日前因女友行李下落不明，氣到上網架設網站，統計各國機場、航空行李遺失數據，其中遺失率最高的是西班牙的航空公司，而在表現最佳的前10名中，台灣長榮 航空名列第7。

據「紐約郵報」報導，荷蘭新創企業家勒韋斯（Pieter Levels）日前與女友搭機從葡萄牙里斯本飛往西班牙巴塞隆納時，女友的行李並沒有跟隨抵達。隨後兩人續轉機至美國德州，行李仍下落不明。勒韋斯多次聯繫航空公司卻無果，一氣之下決定親自架設網站「行李遺失輸家」（Luggage Losers），彙整各大航空公司和主要機場的行李遺失率，希望藉此敦促業者正視問題。

「行李遺失輸家」網站指出，目前行李遺失率最高的前3名航空公司分別為西班牙伊比利亞航空（Iberia）、英國航空（British Airways）和印度 航空（Air India）；表現最佳的前3名則是大韓航空（Korean Air）、印尼 獅子航空（Lion Air）和澳洲 維珍航空（Virgin Australia）。值得一提的是，台灣長榮航空在表現最佳排名中位居第7，日本 航空排名第4，全日空第5，中國海南航空第6。

至於國家遺失行李排名方面，行李遺失率最高的前5名分別是衣索比亞、印度、西班牙、瑞士和肯亞；表現最佳的前5名則是南韓、日本、中國大陸、台灣和印尼。機場排名中，遺失率最高的前5名有3個位於英國倫敦，其餘2個分別是印度德里和孟買機場。

勒韋斯表示，航空公司和機場的行李處理人力成本雖已下降，但工作量卻持續增加，導致行李遺失或損壞的機率大增。若行李遺失超過21天仍未能送還失主，就會被列為無人認領，60天後更可能被拍賣給陌生人，航空公司是否真的有盡全力追查失主並歸還行李，值得商榷。

「行李遺失輸家」網站內，說明數據是利用AI機器人24小時不間斷地以多種語言搜尋全球網友討論行李遺失的資訊，並與實際遺失的數據進行對比，同時考量航空公司因航班、機隊產生的規模差異，以及機場旅客數量的差異，以求獲得接近實際情況的即時估值。

勒韋斯希望藉由這個網站，一方面幫助旅客避開行李遺失率高的航空公司，另一方面也期許這些公司能夠正視問題、積極改善。他強調，「這有助於我（也希望對你們有幫助）選擇那些努力避免遺失行李，或能快速找回旅客行李的航空公司！同時也能鼓勵表現優異、不易遺失行李的航空公司。」

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