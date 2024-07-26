巴奧／各隊制服有看頭 宣揚文化也要拚時尚

東道主法國奧運隊服。(美聯社)

巴黎奧運 即將在時尚之都巴黎舉行，各國不惜重金邀請知名設計師為參賽選手設計時尚感十足的隊服，選手猶如伸展台的模特兒，以各式嶄新造型吸引目光，吸睛程度絲毫不輸給時裝周。

據美聯社報導，美國知名服飾品牌「拉夫勞倫」(Ralph Lauren)第九度設計美國奧運隊服，將牛仔褲推上奧運殿堂，「拉夫勞倫」創辦人之子大衛(David Lauren)表示：「來到巴黎奧運，沒有比藍色牛仔褲更能展現美國精神的服飾。」

「拉夫勞倫」設計融入法式優雅風格，搭配美國星條旗藍、白、紅三色強調愛國精神，開幕式隊服包括海軍藍西裝外套搭配藍白條紋襯衫與藍色牛仔褲；閉幕式則改穿白色牛仔褲搭配紅、藍、白夾克外套，凸顯活潑的美式風格。

美國奧運隊服第七度由知名服飾品牌「拉夫勞倫」(Ralph Lauren)設計，將牛仔褲推上奧運殿堂。(美聯社)

關注巴黎奧運的播客節目主持人布朗(Alison Brown)指出：「設計師與成衣業者發現，奧運隊服有很多可發揮之處，因此整體設計感又提升一個層次。」

加拿大 體育休閒服品牌「露露樂檬」(Lululemon)二度受邀設計加拿大奧運隊服，創意總監賴利(Audrey Reilly)直言：「當你感覺最好的時候，表現就會最好。」

加拿大2024巴黎奧運運動員制服，由加拿大體育休閒服品牌「露露樂檬」設計。(美聯社)

因此加拿大奧運隊服著重包容性與適應性的機能，方便運動員穿脫，採用透氣、排汗功能的材質，以適應巴黎的高溫；針對不同場合、不同需求設計一系列隊服，包括開幕式手工繪製的掛毯，採用10種動物圖案，九種代表加拿大各省，一種代表法國，象徵「喚醒整個加拿大」。

海地裔義大利 時尚設計師史黛拉．吉恩(Stella Jean)此次應邀為海地奧運選手設計隊服，並將選手視為海地大使，其身軀視為旗幟，要向國際社會傳遞海地的困境：「這群大使現身巴黎，知道自己的存在有多麼重要，不僅為了參賽，他們的身體也是一面旗幟。」此外，吉恩和海地當地藝術家合作將畫作融入隊服，色彩鮮豔的女裙與男裝長褲，上身搭配剩餘布料縫製的傳統上衣，具體展現海地的文化特色。

海地奧運隊服。(美聯社)

印度設計師塔希利亞尼(Tarun Tahiliani)此次採用印度國旗的藏紅、白、綠三色設計並強調新舊融合的款式，男性隊服採用南亞常見的無領寬鬆長衫「庫爾塔」(kurta)；女性隊服則採用傳統裙裝「紗麗」(sari)修飾身型，塔希利亞尼強調：「我希望設計的隊服可以讓印度運動員對於代表自己國家，展現出自信與驕傲。」

印度隊2024年巴黎奧運制服，以國旗顏色與傳統服飾為靈感。(美聯社)

自2012年以來，義大利奧運隊服皆出自時尚設計品牌「亞曼尼」(Emporio Armani )之手，今年主打亞曼尼獨特的深藍色，設計團隊表示：「設計奧運選手服裝在追求時尚之餘，還必須考量優雅與實用並將兩者結合，始終是一項令人振奮的挑戰。」選手上台領獎運動服印有「W Italia」字樣正是「義大利萬歲」(Eviva Italia)的縮寫。

義大利隊2024年巴黎奧運隊服皆出自時尚設計品牌「亞曼尼」之手。(美聯社)

英國服裝品牌Ben Sherman第三度獲邀設計英國奧運隊服，開幕式與閉幕式隊服採用玫瑰、薊、水仙與三葉草四種圖案，藉此機會提醒世人英國涵蓋四大區塊，創意總監威廉斯(Mark Williams)表示：「象徵英國的團結與多元，反映英國豐富的內涵，藉此向英格蘭、蘇格蘭、威爾斯以及北愛爾蘭的獨特性與歷史致敬。」

英國隊2024巴黎奧運運動員制服，由英國服裝品牌Ben Sherman設計。(美聯社)

南韓奧運選手隊服以國旗「太極」符號為設計靈感，強調宇宙正負力量的和諧；選手領獎隊服以藍白兩色漸層設計的運動夾克，搭配黑色長褲與紅色腰帶；至於開幕式與閉幕式的選手隊服由南韓網路時尚品牌Musinsa設計，包括西式外套，內裡印有青花瓷器圖案，搭配休閒長褲與紅色腰帶。